 У Гонконгу винесений перший вирок за законом про нацбезпеку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2021

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Новини

У Гонконгу винесений перший вирок за законом про нацбезпеку

24-річного колишнього офіціанта визнали винним у тероризм та закликах до відокремлення Гонконгу за законом про національну безпеку. Йому загрожує довічне ув'язнення, а ця судова справа може стати показовою для інших.

Тонг Ін-кіт визнаний винним у тероризмі та закликах до відокремлення Гонконгу

Тонг Ін-кіт визнаний винним у тероризмі та закликах до відокремлення Гонконгу

У Гонконгу у вівторок, 27 липня, винесли перший вирок за порушення закону про нацбезпеку. Суд визнав винним в тероризмі та підбурюванні до відокремлення регіону 24-річного колишнього офіціанта. Тонг Ін-кіт під час акції 1 липня 2020 року, на наступний день після ухвалення закону про нацбезпеку, наїхав мотоциклом на трьох поліцейських під час акції протесту. В руках він тримав прапор протестувальників із надписом "Визволимо Гонконг, революція наших часів".

Суд тривав 15 днів та проходив без присяжних, що є незвичним для Гонконгу. Винним чоловіка визнали три судді. У письмовому рішенні вони вказали, що гасло на прапорі "здатне підбурювати інших до відокремлення". Судді додали, що чоловік був визнаний у тероризмі, оскільки його наїзд на поліцейських "серйозно загрожував громадській безпеці". Тепер Тонг Ін-кіту загрожує довічне ув'язнення, остаточний вирок буде винесений пізніше цього тижня.

Вважається, що судовий вирок у цій справі стане показовим для інших судів щодо інтерпретування закону про нацбезпеку. Загалом за цим законом наразі обвинувачено 60 людей, серед яких багато відомих активістів, а також власник популярної критичної до Пекіна газети Apple Daily, яку нещодавно закрили, Джиммі Лай.

Закон про нацбезпеку Гонконгу

Закон про національну безпеку Гонконгу був ухвалений в Пекіні в кінці червня 2020 року та надає великі повноваження китайським службам безпеки. Він визначає зобов'язання центрального уряду країни і відповідальність влади Гонконгу за забезпечення національної безпеки спеціального адміністративного району, передбачає покарання за сепаратистську діяльність, підрив державної влади, терористичну діяльність, вступ у змову з іноземними державами або силами, які перебувають за кордоном, з метою завдання шкоди національній безпеці.

Правозахисники вважають, що влада КНР використовує новий закон про нацбезпеку для придушення демократичного руху в Гонконзі, що ознаменує кінець чинності принципу "одна країна - дві системи", якому в Китаї слідували з часу набуття суверенітету над автономією в 1997 році. Ухвалення цього закону викликало критику з боку США, Великобританії, низки країн Заходу і призвело до запровадження санкцій проти Пекіна.

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