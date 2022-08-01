 Пелосі планує відвідати Тайвань 2 серпня - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Пелосі планує відвідати Тайвань 2 серпня - ЗМІ

Пелосі - третя особа у владній ієрархії США. Якщо її візит таки відбудеться, вона стане першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

Пелосі може відвідати Тайвань у вівторок, 2 серпня, повідомляють ЗМІ

Пелосі може відвідати Тайвань у вівторок, 2 серпня, повідомляють ЗМІ

Спікерка Палати представників Конгресу США (нижньої палати парламенту) Ненсі Пелосі планує відвідати Тайвань в межах свого азійського турне ввечері у вівторок, 2 серпня, повідомляють тайванські й американські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Так, про візит Пелосі в Тайбей написали три найбільші національні газети Тайваню - United Daily News, Liberty Times і China Times. За даними їхніх джерел, вона прибуде в столицю після відвідин Малайзії і залишиться там на ніч.

Таку ж інформацію підтверджує й CNN з посиланням на високопоставленого тайванського урядовця та офіційного представника США. "За словами тайванського чиновника, очікується, що вона залишиться в Тайвані на ніч. Однак, коли саме Пелосі приземлиться в Тайбеї, невідомо. Американський чиновник додав, що представники міністерства оборони цілодобово працюють над моніторингом будь-яких переміщень китайців у регіоні та розробляють план її безпеки", - йдеться у повідомленні CNN.

Якщо ж візит спікерки Палати представників Конгресу США в Тайвань все ж таки відбудеться, то він викличе обурення в Китаю, який вважає Тайвань своєю територією і неодноразово попереджав про "серйозні наслідки" такого рішення.

Читайте також: Китай обіцяє "боротися до кінця" за Тайвань

Азійське турне Пелосі

У неділю, 31 липня, пресслужба Пелосі оприлюднила заяву, в якій повідомила, що делегація Конгресу відвідає Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію. Тайвань у переліку не згадується. "Поїздка буде присвячена питанням взаємної безпеки, економічного партнерства та демократичного управління" в регіоні, сказали представники Пелосі.

За даними агенції AP, 1 серпня Пелосі зустрілася з президенткою Сінгапуру Халімою Якоб, прем'єр-міністром Лі Сянь Луном та іншими членами кабінету міністрів країни. У МЗС Сінгапуру розповіли, що сторони обговорили шляхи поглиблення економічної участі США у регіоні, війну в Україні, напруженість навколо Тайваню та материкового Китаю, а також зміну клімату.

Читайте також: США підтримають Тайвань у разі вторгнення Китаю - Байден

 

Реклама

Докладно

Руйнування в Миколаєві внаслідок обсрілів РФ 1 серпня

Жахлива війна

Чи може ця війна стати ще більш брутальною? Так, це можливо, вважає оглядач FAZ Ґергард Ґнаук.  

Ukraine Saporischschja-Region | erntereifes Getreidefeld

Війна Росії проти України та зернові: п'ять фактів

Здається, щодо заблокованого в Україні через війну зерна знайдено рішення. Що це означає для світу?  