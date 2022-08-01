Пелосі планує відвідати Тайвань 2 серпня - ЗМІ

Спікерка Палати представників Конгресу США (нижньої палати парламенту) Ненсі Пелосі планує відвідати Тайвань в межах свого азійського турне ввечері у вівторок, 2 серпня, повідомляють тайванські й американські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Так, про візит Пелосі в Тайбей написали три найбільші національні газети Тайваню - United Daily News, Liberty Times і China Times. За даними їхніх джерел, вона прибуде в столицю після відвідин Малайзії і залишиться там на ніч.

Таку ж інформацію підтверджує й CNN з посиланням на високопоставленого тайванського урядовця та офіційного представника США. "За словами тайванського чиновника, очікується, що вона залишиться в Тайвані на ніч. Однак, коли саме Пелосі приземлиться в Тайбеї, невідомо. Американський чиновник додав, що представники міністерства оборони цілодобово працюють над моніторингом будь-яких переміщень китайців у регіоні та розробляють план її безпеки", - йдеться у повідомленні CNN.

Якщо ж візит спікерки Палати представників Конгресу США в Тайвань все ж таки відбудеться, то він викличе обурення в Китаю, який вважає Тайвань своєю територією і неодноразово попереджав про "серйозні наслідки" такого рішення.

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Азійське турне Пелосі

У неділю, 31 липня, пресслужба Пелосі оприлюднила заяву, в якій повідомила, що делегація Конгресу відвідає Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію. Тайвань у переліку не згадується. "Поїздка буде присвячена питанням взаємної безпеки, економічного партнерства та демократичного управління" в регіоні, сказали представники Пелосі.

За даними агенції AP, 1 серпня Пелосі зустрілася з президенткою Сінгапуру Халімою Якоб, прем'єр-міністром Лі Сянь Луном та іншими членами кабінету міністрів країни. У МЗС Сінгапуру розповіли, що сторони обговорили шляхи поглиблення економічної участі США у регіоні, війну в Україні, напруженість навколо Тайваню та материкового Китаю, а також зміну клімату.

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