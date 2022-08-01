Пелосі планує відвідати Тайвань 2 серпня - ЗМІ

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Пелосі - третя особа у владній ієрархії США. Якщо її візит таки відбудеться, вона стане першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.
Спікерка Палати представників Конгресу США (нижньої палати парламенту) Ненсі Пелосі планує відвідати Тайвань в межах свого азійського турне ввечері у вівторок, 2 серпня, повідомляють тайванські й американські ЗМІ з посиланням на власні джерела.
Так, про візит Пелосі в Тайбей написали три найбільші національні газети Тайваню - United Daily News, Liberty Times і China Times. За даними їхніх джерел, вона прибуде в столицю після відвідин Малайзії і залишиться там на ніч.
Таку ж інформацію підтверджує й CNN з посиланням на високопоставленого тайванського урядовця та офіційного представника США. "За словами тайванського чиновника, очікується, що вона залишиться в Тайвані на ніч. Однак, коли саме Пелосі приземлиться в Тайбеї, невідомо. Американський чиновник додав, що представники міністерства оборони цілодобово працюють над моніторингом будь-яких переміщень китайців у регіоні та розробляють план її безпеки", - йдеться у повідомленні CNN.
Якщо ж візит спікерки Палати представників Конгресу США в Тайвань все ж таки відбудеться, то він викличе обурення в Китаю, який вважає Тайвань своєю територією і неодноразово попереджав про "серйозні наслідки" такого рішення.
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У неділю, 31 липня, пресслужба Пелосі оприлюднила заяву, в якій повідомила, що делегація Конгресу відвідає Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію. Тайвань у переліку не згадується. "Поїздка буде присвячена питанням взаємної безпеки, економічного партнерства та демократичного управління" в регіоні, сказали представники Пелосі.
За даними агенції AP, 1 серпня Пелосі зустрілася з президенткою Сінгапуру Халімою Якоб, прем'єр-міністром Лі Сянь Луном та іншими членами кабінету міністрів країни. У МЗС Сінгапуру розповіли, що сторони обговорили шляхи поглиблення економічної участі США у регіоні, війну в Україні, напруженість навколо Тайваню та материкового Китаю, а також зміну клімату.
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