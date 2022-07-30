КНР проводить навчання зі стрільбами у Тайванській протоці

Військовослужбовці Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) проводять навчання з бойовими стрільбами поблизу острова Пінтань (провінція Фуцзянь), який відокремлений від Тайваню протокою. Про це у суботу, 30 липня, повідомило агентство Xinhua.

Стрільби проводяться з 08.00 до 21.00 за місцевим часом (03.00-16.00 за Києвом). Морським суднам заборонено заходити у вказаний район. Крім того, тривають навчання, що розпочалися 29 липня у чотирьох районах Південнокитайського моря - в акваторіях провінцій Гуандун та Хайнань.

Пелосі вирушила в турне по Азії

Тим часом спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі вирушила в турне по Азії, під час якого вона повинна побувати в Японії, Південній Кореї, Малайзії та Сінгапурі. Поки що невідомо, чи відвідає Пелосі Тайвань.

Голова КНР Сі Цзіньпін під час розмови з президентом США Джо Байденом 28 липня застеріг США від "гри з вогнем" на тему Тайваню. "Ті, хто грають із вогнем, самі в ньому згорять", - попередили за підсумками розмови в МЗС Китаю.

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Жорстка риторика Сі

Жорсткі вислови Сі, який зазвичай намагається здаватися вищим за політичні суперечки, а публічні заяви робить переважно у ввічливо-позитивному тоні, змушує припускати, що у Вашингтоні не розуміють серйозності попередніх попереджень з приводу Тайваню, зазначило у зв'язку з цим агентство AP.

Ця риторика "є попередженням для американців, але вона також має бути сигналом і для китайського уряду", - сказав DW Стів Цанг, директор китайського інституту SOAS при Лондонському університеті.

"Підсилюючи подібну риторику, вони (США. - ред.) ставлять себе в ситуацію, за якої у відповідь на відвідування Пелосі Тайваню китайським військовим, можливо, доведеться вжити певних дій, що вимагатимуть від американців реакції, а це ставить ситуацію на шлях ескалації, чого ніхто не хоче. Це не відповідає нічиїм інтересам", - наголосив експерт. Він також додав, що за цих обставин США дуже важко відступити під тиском Китаю, адже це створює для Вашингтона "моральні збитки". Тож у результаті Пелосі, "можливо, доведеться поїхати" на острів Тайвань, не виключив фахівець.

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Дискусія щодо Тайваню

Байден та Сі 28 липня провели тригодинну телефонну розмову. Як передало агентство AP за її підсумками, попри незвичайну тривалість розмови - прогресу з питань торгівлі, співробітництва в галузі технологій та усунення основних подразників у двосторонніх відносинах, включно з протидією Пекіна можливому візиту спікера Палати представників, досягнуто не було.

Як зазначили під час пресбрифінгу у Білому домі, відбулася "пряма та чесна дискусія щодо Тайваню". Американський лідер підтвердив прихильність Сполучених Штатів до політики "одного Китаю", що проводиться Вашингтоном з 1970-х років. США виступають проти односторонньої зміни статус-кво будь-якої зі сторін і віддані підтримці миру та стабільності в районі Тайванської протоки.

Під час діалогу були присутні помічник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен, головний заступник помічника президента США з нацбезпеки Джон Файнер, координатор у справах регіонів Індійського і Тихого океанів у Раді національної безпеки (РНБ) при Білому домі Курт Кемпбелл у й старша директорка зі справ Китаю у РНБ Лора Розенбергер.

Байден 23 травня пообіцяв надати Тайваню військову допомогуу разі, якщо Китай здійснить проти нього озброєну агресію. "Ми беремо на себе такий обов'язок", - заявив глава Білого дому на запитання журналіста під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у Токіо.

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