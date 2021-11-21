Давид проти Голіафа: як Литва протистоїть Китаю

У непримітній офісній будівлі в центрі Вільнюса нещодавно заселилися нові орендарі. Відколи вони займають декілька кімнат за адресою вулиця Ясінскіо 16-Б, між Литвою і Китаєм вирує дипломатична війна. Йдеться про Тайванське представницьке бюро у Литві, яке відкрилося у Вільнюсі.

На всю планету є лише лічені країни, які відкрили на своїй території офіційні представництва, в яких Тайвань фігурує під своєю офіційною назвою. Наважуються встановлювати дипломатичні відносини з Тайванем лише невеличкі держави, які не відіграють жодної ролі у глобальних економічних процесах. Такі як Маршалові острови, Гватемала або африканська країна Есватіні, відома також під назвою Свазіленд.

Тайванські дипломати під час відкриття диппредставництва у Вільнюсі

Китай розглядає Тайвань як свою тимчасово непідконтрольну уряду територію, а будь-які дипломатичні відносини з ним як виклик проти власної територіальної цілісності. Під тиском Китаю відносини з Тайбеєм вже розірвала не одна країна. Однак Литва не дала себе залякати і відкрила перше за останні 18 років представництво Тайваню на європейському континенті.

Не перший сигнал на адресу Пекіна

Це вже не перший випад Вільнюса на адресу Пекіна. У вересні литовське міністерство оборони порадило литовцям не купувати китайські мобільні телефони. А тим, в кого такий вже є, негайно викинути. Розслідування, проведене правоохоронними органами Литви, встановило, що у телефонах встановлені пристрої, призначені для цензурування інтернету, які можуть бути в будь-який момент активовані. Крім того, Литва вирішила не допускати китайські компанії до розбудови телекомунікаційної мережі 5G у країні - "з міркувань безпеки". На додачу до всіх цих демонстративних жестів Литва ще йвийшла з формату 17+1, який має на меті налагодження економічних зв'язків країн Центральної та Східної Європи з Китаєм.

У Китаї не приховують роздратування демаршами Литви, населення якої менше, ніж того чи іншого окремого району Пекіна. "Литва - це лише пацюк, якщо навіть не блоха, яка крутиться під ногами протиборчих слонів", - висміює литовців китайське видання Global Times.

Слон завдає удару у відповідь

"Слон", якщо послуговуватися алегоріями китайської преси, не забарився показати Литві своє невдоволення. Наприкінці листопада Китай звів дипломатичні відносини з литовською стороною до мінімуму, відкликавши свого посла й оголосивши литовського посла у Пекіні персоною-нон-грата. На початку грудня Китай припинив будь-яку торгівлю з Литвою. "Треба розчавити цю набридливу муху, не надто замаравши пальці", - продовжує свої випади китайська Global Times, особливо не підбираючи слова.

Такий безцеремонний тон у підконтрольних Пекіну ЗМІ лише стверджує литовське керівництво у принциповості протистояння з Китаєм, переконаний Кай-Олаф Ланґ (Kai-Olaf Lang), експерт берлінського Фонду науки і політики. "Литовці кажуть: тепер нам просто не можна прогнутись", - констатує політолог. Він зауважує, що лише 1,1 відсотка від загального обсягу експорту товарів з Литви досі припадали на Китай. Імпорт з Китаю був дещо вищим, однак "це не те, що обернеться для країни великими проблемами", - каже Ланґ.

Коли можна дозволити собі принциповість

Отже, не маючи значної економічної залежності від Китаю, Литва має політичний простір для маневру. Крім того, вивчивши урок власної історії, литовці не мають особливих симпатій до комуністичних режимів. "Свобода, демократія і права людини є цінностями, які відіграють особливу роль у зовнішній політиці Литви", відколи країна здобула незалежність від Москви, каже Кай-Олаф Ланґ.

Литовці зупиняють радянські танки на вулицях Вільнюса (Архівне фото, 1991 рік)

Німецький експерт зазначає, що демократія і свобода як цінності у литовській політиці знову набули значної ваги, відколи у сусідній Білорусі диктатор Олександр Лукашенко жорстоко придушує протести проти фальсифікації виборів і придушення громадянських свобод. "Багатьом литовцям ця ситуація нагадує про їхню власну боротьбу за свободу", - зауважує німецький експерт. Ланґ вказує на те, що це навіть знайшло відображення у коаліційній угоді при формуванні нинішнього уряду, який нещодавно розпочав роботу: "Ми активно виступаємо проти будь-яких порушень прав людини і демократичних свобод і захищаємо всіх, хто бореться за свободу будь-де в світі - від Білорусі до Тайваню", - йдеться у документі.

Литва надала політичний притулок тисячам білорусів, які втекли від репресій режиму Лукашенка. У Вільнюсі живе і працює, зокрема, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Підтримка з Вашингтона

Відносини Литви є традиційно непростими - не лише з Пекіном, але й з Мінськом і Моквою. Натомість традиційною стала і підтримка Вільнюса з боку Вашингтона. Литві не звикати жити у складному безпековому становищі, каже Кай-Олаф Ланґ. "Відповіддю на це є не змирення або прогибання, а навпаки: литовці кажуть, що мусять бути послідовними!", - констатує експерт. Він нагадує, що корисною у цьому сенсі є надійна підтримка з Вашингтона й членство в НАТО. За словами Ланґа, Вільнюс дотримується однієї лінії зі Сполученими Штатами у відносинах з Китаєм, чим відрізняється від багатьох інших країн Європи, які не наважуються на жорсткі кроки щодо Пекіна.

Більш жорсткої лінії для стримування амбіцій Китаю Литва вимагає і від партнерів у ЄС. "Нам не потрібен формат 17+1, нам потрібен формат 27+1", - наголосив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс у вересні і закликав 27 країн Євросоюзу до єдності відносно Китаю. УБрюсселі тиск на Вільнюс з боку Китаю, принаймні, нарешті взяли до уваги. "ЄС готовий протистояти будь-якому політичному тиску, скерованому проти однієї з країн спільноти", - зазначив у середу, 8 грудня, Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Отже, Брюссель сигналізує готовність протистояти тиску Китаю. Схоже, тайванські орендарі в офісному центрі на вулиці Ясінскіо 16-Б поки можуть не пакувати речі.