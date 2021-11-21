 Представництво Тайваню в Литві не порушує принцип єдиної КНР - Єврокомісія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2021

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Представництво Тайваню в Литві не порушує принцип єдиної КНР - Єврокомісія

Після відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі КНР понизив дипломатію з Литвою до рівня повіреного у справах. У Єврокомісії не вбачають в діях Литви порушення політики ЄС щодо єдиної КНР.

Офіс представництва Тайваню в Литві у день відкриття

Офіс представництва Тайваню в Литві у день відкриття

Європейська комісія не трактує відкриття представництва Тайваню в Литві як порушення політики ЄС щодо єдиного Китаю, повідомляє Reuters у неділю, 21 листопада.

"У контактах з Китаєм і в публічних заявах ми чітко давали зрозуміти, що це переважно двостороннє питання між Китаєм і Литвою. Втім також з літа ЄС підтримує Литву на тлі постійних примусових заходів з боку Китаю", - цитує агенція прессцентр Єврокомісії.

Раніше повідомлялось, що міністерство закордонних справ Китаю понизило рівень дипломатичних відносин з Литвою через відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі до рівня повіреного у справах. На думку Пекіна, Вільнюс нібито порушив узяті на себе політичні зобов'язання при встановленні дипвідносин з КНР. Тож дії литовської сторони там розцінюють як підрив суверенітету Китаю, а також як "грубе втручання в його внутрішні справи". 

Нагадаємо, що представництво Тайваню в Литві відкрили у Вільнюсі 18 листопада. Ще у серпні, після того, як МЗС Литви дало зелене світло цьому процесу, Китай відкликав посла, призупинив залізничне вантажне сполучення з Литвою, зменшив кредитний ліміт для литовських підприємств, а також зупинив видачу дозволів на експорт продуктів харчування.

Острів Тайвань політично відокремився від материкового Китаю після комуністичної революції в 1949 році. Відтоді він позиціонує себе як незалежна держава, тоді як КНР називає Тайвань своєю відокремленою провінцією, яка у разі потреби має бути об'єднана з КНР військовим шляхом. Незалежність острова визнають лише 15 країн світу, втім, це не заважає Тайваню займатися торгівлею з іншими державами. США протягом багатьох років демонстративно висловлюють підтримку адміністрації Тайваню.

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    Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден


 

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