 Тайвань готовий інвестувати в економіку Литви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2022

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Новини

Тайвань готовий інвестувати в економіку Литви

Тайвань створює фонд у 200 мільйонів доларів для інвестицій у литовську промисловість. Найперспективнішими голова представництва республіки у Вільнюсі вважає галузі високих технологій.

Відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі у листопаді 2021

Відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі (фото з архіву)

У торговельному конфлікті з Китаєм Литва може розраховувати на підтримку Тайваню. "Тайвань створює інвестиційний фонд у 200 млн доларів, покликаний вкладати кошти в литовську промисловість, що стратегічно важливо для розвитку Литви та Тайваню", - цитує агентство dpa главу представництва Тайваню в Литві Еріка Хуанга у середу, 5 січня.

Хуанг зазначив, що найбільш перспективними для інвестицій є галузі високих технологій. "Інтерес представляють сфери напівпровідників, лазерів, біотехнологій", - зазначив він. За його словами, перші інвестиції надійдуть вже наприкінці 2022 року.

Дипломатичний конфлікт

Різке погіршення відносин між Литвою та Китаєм розпочалося після відкриття у Вільнюсі офіційного представництва Тайваню. Пекін, який вважає Тайвань своєю територією, побачив у цьому втручання у внутрішні справи, висловив протест Вільнюсу, відкликав свого посла і запропонував зробити те саме Литві. 21 листопада уряд КНР вирішив знизити дипломатичні відносини з Литвою до рівня повіреного у справах, а декількома днями пізніше змінив статус китайської дипмісії у Вільнюсі з посольства на представництво КНР.

Крім того, Пекін задіяв економічні важелі тиску на Вільнюс: призупинив вантажні залізничні перевезення до Литви, зменшив кредитний ліміт для литовських підприємств, що працюють на китайському ринку, а також вдається до бойкоту європейських компаній, які мають виробничі потужності в балтійській країни.

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