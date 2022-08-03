Китай частково припинив торгівлю з Тайванем через візит Пелосі

У відповідь на візит спікерки Палати представників Конгресу США (нижньої палати парламенту) Ненсі Пелосі до Тайваню Китай частково призупинив торгівлю з островом. Про це повідомили у середу, 3 серпня, у міністерстві комерції КНР.

Зокрема заморожений експорт піску, який Тайвань активно використовує у виробництві бетону, для будівництва доріг, будівель та інфраструктурних об'єктів. Заборона набула чинності негайно.

Крім того, Головне митне управління КНР припинило ввезення цитрусових, замороженого філе скумбрії та охолоджених риб-шабель з острова Тайвань. За інформацією тайванських ЗМІ, під заборону потрапили понад 3 тисяч товарів від більш ніж 100 продовольчих компаній Як довго діятимуть обмеження, невідомо.

Китай – найбільший торговий партнер Тайваню.

Пелосі виступила у парламенті Тайваню

Тим часом Ненсі Пелосі виступила у парламенті Тайваню. Вона подякувала голові місцевої адміністрації Цай Інвень за її лідерство та закликала до розширення міжпарламентського співробітництва. "Ми віддаємо належне Тайваню за те, що він є одним із найвільніших суспільств у світі", - зазначила спікерка Палати представників.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі і очільниця Тайваню Цай Інвень

Літак зі Пелосі 2 серпня приземлився в аеропорту Тайбею на Тайвані. Напередодні візиту китайські військові кораблі та літаки проводили показові маневри у Тайванські протоці. Китайський телеканал CGTN повідомив, що винищувачі КНР у момент підльоту літака з Пелосі перетинали Тайванську протоку у бік острова.

Перший за 25 років візит спікера Палати представників

Азіатське турне Ненсі Пелосі розпочалося 31 липня. У програмі поїздки було заявлено відвідування Малайзії, Сінгапуру, Японії та Південної Кореї. Голова КНР Сі Цзіньпінь під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом застеріг США від "гри з вогнем"щодо позиції Вашингтона щодо Тайваню.

Спікер Палати представників Конгресу США вперше за 25 років відвідує Тайвань, який Китай вважає своєю територією. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Конгрес – це незалежна від Білого дому, рівноправна гілка влади, тому рішення про поїздку – "цілком за спікером". Китай на знак протесту викликав у МЗС КНР посла США у Пекіні Ніколаса Бернса.