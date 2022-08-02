Літак Пелосі приземлився у Тайвані

Американський спецборт Boeing C-40C зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, який вилетів у вівторок із Малайзії, приземлився у Тайвані.

За даними сервісу Flightradar літак замість прямого маршруту на острів, вилетівши зі столиці Малайзії Куала-Лумпура, пролетів через повітряний простір Індонезії, а потім вирушив на схід від Філіппін, прилетівши до Тайваню з боку Тихого океану. Літак прибув до аеропорту Суншань міста Тайбей.

Як свідчать відео у соцмережах, велика кількість людей в аеропорту Тайбей зустрічають спікерку Палати представників. Деякі з них одягнені в маски у кольорах українського прапору.

Пелосі та делегацію депутатів від Демократичної партії зустрів міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву, передає dpa.

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Китай висловлює протест

У вівторок Китай, який вважає Тайвань своєю територією, висловив протест через плани Пелосі та попередив Сполучені Штати про наслідки такого кроку. "США нестимуть відповідальність і заплатять ціну за підрив інтересів суверенної безпеки Китаю", - заявляла речниця міністерства закордонних справ КНР Хуа Чуньїн.

Напередодні Білий дім засудив риторику офіційного Пекіна, заявивши, що США не зацікавлені в поглибленні напруженості з Китаєм і "не будуть ловити наживку або брязкати зброєю".

Пелосі - третя особа в американській владній ієрархії після президента та віце-президента. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

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