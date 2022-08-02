Пелосі: Візит до Тайваню жодним чином не суперечить давній політиці США

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі стверджує, що її візит у Тайвань "жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів", яка керується Законом про відносини з Тайванем 1979 року, йдеться у заяві Пелосі на її сайті, опублікованій після її прибуття у Тайбей.

"Візит нашої делегації Конгресу на Тайвань свідчить про непохитну відданість Америки підтримці тайванської демократії, що динамічно розвивається. Наші обговорення з керівництвом Тайваню будуть зосереджені на підтвердження нашої підтримки та просуванні наших спільних інтересів, включаючи просування вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону… Наш візит є однією з кількох делегацій Конгресу до Тайваню, і він жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів, яка керується Законом про відносини з Тайванем 1979 року, спільними комюніке США та Китаю та Шістьма гарантіями. США продовжують виступати проти односторонніх зусиль щодо зміни статусу-кво", - говорить спікерка.

Вона вважає, що "солідарність США з 23 мільйонами жителів Тайваню сьогодні є важливіша, ніж будь-коли, оскільки світ стоїть перед вибором між автократією та демократією".

За даними агенції dpa, очікується, що у середу, 3 серпня, Пелосі відвідає парламент Тайваню і зустрінеться з його спікером Ю Сі Куном, а потім проведе переговори з президенткою Цай Інвень. Окрім того, у її графіку зустрічі з китайськими, гонконгськими та тайванськими правозахисниками. Вилетіти далі до Сеула (Південна Корея) вона має у другій половині дня.

Читайте також: Візит Пелосі: США та Китай накопичують військову техніку біля Тайваню

Рішучий протест Китаю

У міністерстві закордонних справ Китаю засудили візит Пелосі у Тайвань, заявивши, що він "завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці", пише Reuters.

У заяві, опублікованій одразу після її прибуття до Тайбею, МЗС КНР заявило, що візит спікерки Палати представників Конгресу США серйозно впливає на політичні основи китайсько-американських відносин, і зазначило, що висловило рішучий протест Сполученим Штатам.

Напередодні Білий дім засудив риторику офіційного Пекіна, заявивши, що США не зацікавлені в поглибленні напруженості з Китаєм і не будуть "брязкати зброєю".

Пелосі - третя особа в американській владній ієрархії після президента та віце-президента. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

Читайте також: Китай обіцяє захищати суверенітет на тлі азійського турне Пелосі