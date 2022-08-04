Поруч з Тайванем розпочались найбільші військові навчання в історії Китаю

Найбільші в історії Китаю військові навчання поруч з Тайванем почалися в четвер, 4 серпня. Китай проводить демонстрацію сили на життєво важливих міжнародних судноплавних шляхах після візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

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Пелосі покинула Тайвань у середу після поїздки, яку різко критикував офіційний Пекін, який розглядає острів як свою територію. Пелосі стала найвищою посадовою особою США, яка відвідала Тайвань за останні 25 років, і заявила, що її поїздка дала "однозначно зрозуміти", що Сполучені Штати не відмовляться від свого демократичного союзника.

Це викликало бурхливу реакцію з боку Пекіна, який пообіцяв "покарати" і оголосив про військові навчання в морях навколо Тайваню.

Маневри блокують важливі торгівельні шляхи

Військові маневри відбуватимуться вздовж найбільш завантажених судноплавних маршрутів на планеті, які використовуються для постачання життєво важливих напівпровідників та електронного обладнання, виробленого на заводах у Східній Азії, на світові ринки.

За даними державних ЗМІ Китаю, навчання, які розпочалися близько 12:00, включають "бойову стрільбу". "Для цих фактичних бойових навчань було обрано шість основних районів навколо острова, і протягом цього періоду відповідні кораблі та літаки не повинні заходити у відповідні води та повітряний простір", — повідомила державна телекомпанія CCTV.

Навчання проводяться в кількох зонах навколо Тайваню - в деяких точках у межах лише 20 кілометрів (12 миль) від берега - і завершаться опівдні в неділю, 7 серпня.

У Тайвані спостерігають за навчаннями

Міністерство оборони Тайваню заявило, що уважно спостерігає за навчаннями. "Міністерство національної оборони наголошує, що дотримуватиметься принципу підготовки до війни, не шукаючи війни, і з позицією відмови від ескалації конфлікту та спричинення суперечок", — йдеться в заяві.

Міноборони підтвердило запуск Китаєм кількох балістичних ракет Dongfeng у води навколо північного сходу та південного заходу острову, починаючи з 13:56 за місцевим часом, зазначає агенція Reuters.

Раніше пекінський державний таблоїд Global Times заявив з посиланням на військових аналітиків, що навчання будуть "безпрецедентними" і що ракети вперше пролетять над Тайванем.

"Це перший раз, коли народно-визвольна армія Китаю запустить бойову далекобійну артилерію через Тайванську протоку", повідомила газета.

Пекін захищає навчання як "необхідні та справедливі", покладаючи провину за ескалацію на Сполучені Штати та їхніх союзників.

У ЄС засуджують навчання

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель засудив плани Китаю провести військові навчання навколо Тайваню. "Немає жодних підстав використовувати візит (Ненсі Пелосі - Ред.) як привід для агресивних військових дій у Тайванській протоці. Для законодавців наших країн здійснення міжнародних поїздок є звичайною справою", - написав голова дипломатії ЄС у Twitter.

Велика сімка індустріально розвинутих країн (G7) засудила навчання, заявивши, що "немає виправдань для використання візиту (Пелосі - ред.) як приводу для агресивної військової діяльності в Тайванській протоці".