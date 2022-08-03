 Візит Пелосі: G7 закликає Китай вирішити напруженість довкола Тайваню мирно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Візит Пелосі: G7 закликає Китай вирішити напруженість довкола Тайваню мирно

Ескалаційна реакція КНР ризикує посилити напруженість і дестабілізувати регіон,заявили міністри Великої сімки.

Мешканці Тайбею вітають спікерку Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвані

Мешканці Тайбею вітають спікерку Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвані

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) стурбовані нещодавніми оголошеними Китаєм військовими навчаннями в Тайванському регіоні й закликають вирішити напруженість у регіоні мирним шляхом, ідеться у їхній спільній заяві, опублікованій у середу, 3 серпня.

На їхню думку, немає жодних підстав для використання візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі як приводу для "агресивної військової діяльності в Тайванській протоці". "Для законодавців наших країн поїздки за кордон є нормальним і звичним. Ескалаційна реакція КНР ризикує посилити напруженість і дестабілізувати регіон", - заявили вони.

"Ми закликаємо КНР не змінювати в односторонньому порядку силою статус-кво в регіоні та вирішувати розбіжності між протокою мирними засобами… Ми підтверджуємо нашу спільну та непохитну прихильність підтримці миру та стабільності в Тайванській протоці та закликаємо всі сторони зберігати спокій, проявляти стриманість, діяти прозоро та підтримувати відкриті лінії зв'язку, щоб запобігти непорозумінням", - наголосили міністри.

Читайте також: Чи зможе Тайвань самостійно захистити себе від Китаю?

Пелосі: Китай не може перешкодити світовим лідерам відвідувати Тайвань

Сама ж Пелосі, як пише Reuters, після завершення свого візиту заявила, що Китай не може перешкодити світовим лідерам або будь-кому відвідати Тайвань.

"Хоча вони можуть завадити Тайваню відправляти своїх лідерів на глобальні форуми, вони не можуть завадити світовим лідерам або будь-кому поїхати на Тайвань, щоб віддати шану його процвітаючій демократії, висвітлити його численні успіхи та підтвердити нашу відданість продовженню співпраці", - сказала вона, нагадавши, як Тайваню не дозволили брати участь у зустрічі Всесвітньої організації охорони здоров'я через заперечення Комуністичної партії Китаю.

Пелосі покинула острів у середу ввечері, продовживши своє азійське турне в Сеулі (Південна Корея).

Читайте також: Пелосі: Візит до Тайваню жодним чином не суперечить давній політиці США

КНР готує військові навчання 

З 4 по 7 серпня Китай планує провести військові навчання в шести точках поблизу Тайваню, пише агенція dpa. У міністерстві національної оборони Тайваню розкритикували цей план Пекіна, назвавши спробою блокади країни, повідомляє Focus Taiwan. КНР оголосила військові навчання після візиту спікерки Палати представників США.

Крім того, у відповідь на візит Пелосі Китай уже частково призупинив торгівлю з островом. Зокрема заморожений експорт піску, який Тайвань активно використовує у виробництві бетону, для будівництва доріг, будівель та інфраструктурних об'єктів. Заборона набула чинності негайно.

Азійське турне Пелосі

Азійське турне Ненсі Пелосі розпочалося 31 липня. У програмі поїздки було заявлено відвідування Малайзії, Сінгапуру, Японії та Південної Кореї. Голова КНР Сі Цзіньпінь під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом застеріг США від "гри з вогнем" щодо позиції Вашингтона щодо Тайваню.

Літак із Пелосі приземлився в аеропорту Тайбею на Тайвані 2 серпня. Напередодні візиту китайські військові кораблі та літаки проводили показові маневри у Тайванські протоці. Китайський телеканал CGTN повідомив, що винищувачі КНР у момент підльоту літака з Пелосі перетинали Тайванську протоку у бік острова.

Читайте такожСША підтримають Тайвань у разі вторгнення Китаю - Байден

За крок до війни: конфлікт між США і Китаєм через Тайвань питання часу? (03.08.2022)

Реклама

Докладно

Ненсі Пелосі із делегацією тайванської президентки Цай Інвень

Реакції у ФРН на візит Ненсі Пелосі до Тайваню

Візит Ненсі Пелосі до Тайбею вказав Китаю на межі його можливостей, вважають у Німеччині.  

Економіка Росії падає. Хоча Кремль стверджує протилежне

Санкції шкодять економіці РФ. Хоча Кремль стверджує інше

Росія не має виходу з "економічної прірви" за умови, що Захід збереже єдність щодо санкцій, кажуть науковці.  