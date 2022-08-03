Візит Пелосі: G7 закликає Китай вирішити напруженість довкола Тайваню мирно

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) стурбовані нещодавніми оголошеними Китаєм військовими навчаннями в Тайванському регіоні й закликають вирішити напруженість у регіоні мирним шляхом, ідеться у їхній спільній заяві, опублікованій у середу, 3 серпня.

На їхню думку, немає жодних підстав для використання візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі як приводу для "агресивної військової діяльності в Тайванській протоці". "Для законодавців наших країн поїздки за кордон є нормальним і звичним. Ескалаційна реакція КНР ризикує посилити напруженість і дестабілізувати регіон", - заявили вони.

"Ми закликаємо КНР не змінювати в односторонньому порядку силою статус-кво в регіоні та вирішувати розбіжності між протокою мирними засобами… Ми підтверджуємо нашу спільну та непохитну прихильність підтримці миру та стабільності в Тайванській протоці та закликаємо всі сторони зберігати спокій, проявляти стриманість, діяти прозоро та підтримувати відкриті лінії зв'язку, щоб запобігти непорозумінням", - наголосили міністри.

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Пелосі: Китай не може перешкодити світовим лідерам відвідувати Тайвань

Сама ж Пелосі, як пише Reuters, після завершення свого візиту заявила, що Китай не може перешкодити світовим лідерам або будь-кому відвідати Тайвань.

"Хоча вони можуть завадити Тайваню відправляти своїх лідерів на глобальні форуми, вони не можуть завадити світовим лідерам або будь-кому поїхати на Тайвань, щоб віддати шану його процвітаючій демократії, висвітлити його численні успіхи та підтвердити нашу відданість продовженню співпраці", - сказала вона, нагадавши, як Тайваню не дозволили брати участь у зустрічі Всесвітньої організації охорони здоров'я через заперечення Комуністичної партії Китаю.

Пелосі покинула острів у середу ввечері, продовживши своє азійське турне в Сеулі (Південна Корея).

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КНР готує військові навчання

З 4 по 7 серпня Китай планує провести військові навчання в шести точках поблизу Тайваню, пише агенція dpa. У міністерстві національної оборони Тайваню розкритикували цей план Пекіна, назвавши спробою блокади країни, повідомляє Focus Taiwan. КНР оголосила військові навчання після візиту спікерки Палати представників США.

Крім того, у відповідь на візит Пелосі Китай уже частково призупинив торгівлю з островом. Зокрема заморожений експорт піску, який Тайвань активно використовує у виробництві бетону, для будівництва доріг, будівель та інфраструктурних об'єктів. Заборона набула чинності негайно.

Азійське турне Пелосі

Азійське турне Ненсі Пелосі розпочалося 31 липня. У програмі поїздки було заявлено відвідування Малайзії, Сінгапуру, Японії та Південної Кореї. Голова КНР Сі Цзіньпінь під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом застеріг США від "гри з вогнем" щодо позиції Вашингтона щодо Тайваню.

Літак із Пелосі приземлився в аеропорту Тайбею на Тайвані 2 серпня. Напередодні візиту китайські військові кораблі та літаки проводили показові маневри у Тайванські протоці. Китайський телеканал CGTN повідомив, що винищувачі КНР у момент підльоту літака з Пелосі перетинали Тайванську протоку у бік острова.

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