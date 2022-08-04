Представник Тайваню у ФРН закликав делегацію Бундестагу відвідати острів

Представник Тайваню в Німеччині Се Чжівей запропонував делегації Бундестагу відвідати острів на тлі загострення напруженості у відносинах між Пекіном та Тайбеєм. "Заборони на поїздки на Тайвань мають зникнути", - заявив він в опублікованому в середу, 3 серпня, інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel.

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"Я пропоную, щоб делегація Бундестагу на чолі з головою парламенту Бербель Бас (Bärbel Bas) вирушила на Тайвань. Це виходило б не від парламентських фракцій, а від Бундестагу як такого - як незалежного законодавчого державного органу, який представляє народ і не підпорядковується уряду" , – сказав дипломат.

При цьому він зазначив, що нинішня ситуація є "найбільшим потенціалом для військового конфлікту з 1996 року".

Німецькі експортери застерігають від подальшої ескалації

Федеральне об'єднання оптової та зовнішньої торгівлі Німеччини (BGA) висловило занепокоєння можливою ескалацією конфлікту навколо Тайваню. "Тайвань є важливим компонентом у багатьох секторах світової економіки завдяки своїй електротехнічній та напівпровідниковій промисловості", - заявив виданню Rheinische Post президент BGA Дірк Яндура (Dirk Jandura). За його словами, подальше загострення напруженості може мати далекосяжні наслідки.

"З огляду на нинішню геополітичну нестабільність, ми вважаємо за доцільне утримуватися від провокацій", - сказав Яндура. "Останнє, що нам потрібно, - це подальша ескалація конфлікту та погіршення економічних відносин між двома нашими, як і раніше, ключовими торговими партнерами: США та Китаєм", - підкреслив він.

Візит Пелосі викликав різку критику Пекіна

Напруженість між владою материкового Китаю та Тайваню зросла останніми днями через візит на острів спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Політик залишила Тайвань 3 серпня, прилетівши туди напередодні увечері в рамках турне країнами Азії. Пелосі стала першою за 25 років спікеркою Палати представників США, яка відвідала Тайвань.

Влада Китаю, яка вважає Тайвань своєю територією, виступила з різкою критикою ще до відвідування Пелосі острова. Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом застеріг Сполучені Штати від "гри з вогнем" щодо позиції Вашингтона щодо Тайваню.

На знак протесту МЗС КНР викликало посла США у Пекіні Ніколаса Бернса. Крім того, Китай частково призупинив торгівлю з островом та оголосив про проведення військових навчань у Тайванській протоці. США офіційно не визнають незалежність Тайваню, але виступають проти погроз Китаю силою приєднати острів.