 Тайвань направив літаки та кораблі у відповідь на китайські навчання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2022

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Новини

Тайвань направив літаки та кораблі у відповідь на китайські навчання

За даними Міноборони Японії, чотири китайські ракети в ході масштабних військових навчань у Тайванській протоці пролетіли над Тайванем. Німецькі депутати можуть відвідати спірний острів.

Кадри військових навчань в ефірі китайського телеканалу CCTV

Кадри військових навчань в ефірі китайського телеканалу CCTV

Збройні сили Тайваню направили літаки та кораблі, а також розгорнули наземні ракетні комплекси для спостереження за ситуацією на тлі масштабних повітряних та морських військових навчань у навколишніх з островом районах. Про це в п'ятницю, 5 серпня, заявило міністерство оборони Тайваню, яке назвало китайські маневри вкрай провокаційними.

Воно повідомило, що кілька китайських кораблів та літаків вранці того ж дня перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Попри те, що тайванські війська приводяться до бойової готовності, ці дії не є закликом розпочати війну, зазначається далі.

Глава адміністрації Тайваню Цай Інвень назвала китайські навчання поблизу острова "безвідповідальними". У відеозверненні вона закликала Пекін до здорового глузду та стриманості. Тайвань не піде на ескалацію, а хоче зберегти статус-кво, наголосила вона. Цай Інвень також повідомила, що її адміністрація вживає заходів щодо забезпечення безперебійної роботи тайванських портів та аеропортів та стабілізації фінансових ринків.

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Китайські ЗМІ та Японія: китайські ракети пролетіли над Тайванем

Державні ЗМІ КНР повідомили, що під час навчань китайські ракети пролетіли над Тайванем. Офіційно Пекін ще не підтвердив цей факт, тоді як влада в Тайбеї відмовилася підтвердити або спростувати траєкторії польоту китайських ракет, пославшись на побоювання розвідки. У свою чергу, Міноборони Японії заявило, що з дев'яти зафіксованих ракет чотири, "імовірно, пролетіли над головним островом Тайваню".

За даними китайського інформагентства "Сіньхуа", під час навчань військові задіяли понад 100 бойових літаків, включно з винищувачами та бомбардувальниками, а також понад 10 есмінців та фрегатів.

Як очікується, навчання Китаю в Тайванській протоці, які розпочалося після відвідування Тайваню спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі, триватимуть до 7 серпня. Вони викликали різку критику влади у Тайбеї, а також США, Японії та ЄС.

У Пекіні викликали послів Японії і країн G7

У китайському МЗС заявили в п'ятницю, 5 cерпня, що заступник міністра закордонних справ Китаю Ден Лі викликав японського посла і послів європейських країн з "великої сімки" і виказав їм "суворий протест", звинувативши країни в "безпричинному втручанні у внутрішні справи Китаю".

Країни G7 у середу, 3 серпня,  заявили про стурбованість у зв'язку з діями Пекіну на тлі візиту на острів спікера палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Також країни "великої сімки" закликали Пекін не змінювати статус-кво в регіоні силою в односторонньому порядку, а вирішувати розбіжності з Тайбеєм мирними засобами.

Німецькі депутати планують відвідати Тайвань

Тим часом, Тайвань можуть відвідати німецькі депутати. Комітет Бундестагу з прав людини планує поїздку на острів наприкінці жовтня, не пізніше початку вересня буде подано відповідну заявку, пише dpa з посиланням на кількох членів комітету. При цьому візит планувався вже давно і не пов'язаний із поїздкою Пелосі, повідомляється далі.

Напруженість між владою материкового Китаю і Тайваню зросла останніми днями через візит на острів Ненсі Пелосі - вона прилетіла на Тайвань увечері 2 серпня в рамках турне країнами Азії і залишила його 3 серпня. Пелосі, яка під час візиту запевнила Тайвань у широкій підтримці Вашингтона, стала першою за 25 років спікеркою Палати представників Конгресу Сполучених Штатів, яка відвідала Тайвань.

Влада Китаю, яка вважає Тайвань своєю територією, виступала з різкою критикою ще до її прибуття на острів. 4 серпня, після від'їзду Пелосі Народно-визвольна армія Китаю розпочала анонсовані раніше повітряні та морські військові навчання в районі Тайваню.

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