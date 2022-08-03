Неприйнятні жести Пекіна: реакції у ФРН на візит Ненсі Пелосі до Тайваню

За літаком, що летів маршрутом Куала-Лумпур - Тайбей, на борту якого перебувала спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, стежили онлайн понад 700 тисяч людей. Цей рейс став "найбільш відстежуваним в історії Flightradar24", - заявили представники цього публічного інтернет-сервісу, що дозволяє в реальному часі стежити за пересуванням повітряних суден.
Перший офіційний візит Ненсі Пелосі до Тайбея на тлі загрозливої риторики з Китаю, комуністична влада якого вважає Тайвань своєю територією, став топновиною більшості світових ЗМІ. Не залишився він поза увагою й у Німеччині. Думки провідних політиків ФРН та німецької преси із цього приводу розділилися.
Дозвіл на відвідування не потрібний
Китаю варто було б знизити тон, вважає речник з питань зовнішньої політики фракції ліберальної Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) у Бундестазі Ульрих Лехте (Ulrich Lechte). "Західні політики, дипломати та підприємці відвідуватимуть Тайвань і у майбутньому. Для цього їм не потрібен дозвіл", - написав він на своєму сайті. "Варто подумати про те, щоб високий представник Німеччини також зміг здійснити візит. Член німецького уряду в Тайбеї - чому б і ні?" - заявив політик в інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post.
Літак з Ненсі Пелосі сідає в Тайбеї
З ним багато у чому солідарний голова комітету Бундестагу з міжнародних справ, член Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Міхаель Рот (Michael Roth). За його словами, "очевидно, що комуністичне керівництво у Пекіні розглядає демократію та дипломатію як загрозу". Він зазначив, що Пелосі не перша високопоставлена американська чи європейська парламентарка, яка відвідала Тайвань. Ці "візити не мають агресивного чи провокаційного характеру. Вони не становлять загрози територіальній цілісності Китаю", - написав політик у своєму Twitter.
"Зовсім неприйнятними" назвав загрозливі жести Китаю через візит Ненсі Пелосі до Тайваню експерт Християнсько-демократичного союзу (ХДС) із зовнішньої політики Норберт Ретґен (Norbert Röttgen). "Неодноразові відкриті заяви китайського керівництва про те, що, у разі потреби, воно домагатиметься "возз'єднання" з Тайванем за допомогою військової сили, мають бути однозначно засуджені", - заявив політик в інтев'ю виданням групи Redaktions Netzwerk Deutschland. Водночас Ретґен вважає, що час для візиту обраний вкрай невдало. "Наразі більш ніж достатньо міжнародної напруженості у зв'язку з агресивною війною Росії", - зазначив він.
Однозначно критично оцінив візит Пелосі експерт Лівої партії із зовнішньої політики Ґрегор Ґізі (Gregor Gysi). Він нагадав, що китайське керівництво є абсолютно непримиренним у тому, що стосується територіальних питань. "Як відомо, якщо держава має дипломатичні відносини з Тайванем, вона не має дипломатичних відносин з Китаєм. В інтересах народу Тайваню слід утримуватися від будь-яких провокацій з боку західних держав", - заявив Ґізі німецькому порталу новин Watson. На думку лівого політика, Пекін залишатиме Тайбей у спокої, доки не бачитиме загрози "політиці одного Китаю".
Риторика може швидко перерости в агресію
Перебуваючи у Тайвані, Ненсі Пелосі не забула про війну в Україні. "Тоді, як Росія веде свою навмисну, незаконну війну проти України, вбиваючи тисячі невинних людей - навіть дітей, - важливо, щоб Америка та наші союзники дали чітко зрозуміти: ми ніколи не поступимося автократам", - заявила вона.
Анналена Бербок під час виступу в Нью-Йорку
На те, що протистояння Пекіна та Тайбею багато у чому розвивається за сценарієм, що призвів до сьогоднішнього кровопролиття в Україні, вказала і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), представляючи своє бачення німецької геополітики під час виступу у приватному дослідницькому університеті New School у Нью-Йорку.
"Заяви Китаю щодо Тайваню спричиняють серйозні питання, - заявила вона і нагадала, що минулі місяці показали, як швидко риторика може перерости в агресію. - Для нас неприйнятно, коли більша країна всупереч усім нормам міжнародного права вторгається на територію її меншого сусіда - і це, звичайно, стосується і Китаю".
"Китай - немов слон у порцелановій крамниці"
Німецька преса, загалом, швидше, стала на бік Ненсі Пелосі. "Час візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань справді не дуже зручний. Тоді, як війна Росії проти України перевіряє стійкість західних держав та їх економік, нам потрібно все, що завгодно, тільки не новий конфлікт з Китаєм. Однак по суті Пелосі має рацію: тайванська демократія заслуговує на нашу підтримку. І ми не можемо дозволити Китаю накласти вето на те, як ми вестимемо наші відносини з острівною державою", - наголошується у коментарі газети Die Welt.
При цьому, на думку видання, західний світ "не повинна вражати звичайна тактика залякування, що походить від Пекіна": "Як Росія в Європі, Китай поводиться в Азії - немов слон у порцелановій крамниці. І, як показав приклад Росії, боягузтво перед хуліганами лише запрошує їх до ще більш агресивної поведінки”.
Схожу позицію висловила німецька газета Stuttgarter Zeitung. "Підкидати хмизу у палаючий вогонь, коли напруженість між США і Китаєм і без того перебуває на рекордно високому рівні - не дуже розумна ідея", - наголошується у статті. Але навіть враховуючи "всі хвалебні слова Пелосі на адресу тайванської демократії - мета цього швидкоплинного візиту полягає лише у тому, щоб показати Пекіну межі його можливостей", - йдеться у коментарі німецького видання.
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Автор: Віталій Кропман