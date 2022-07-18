Ліз Трасс єдина з кандидатів у британські прем'єри готова зустрічатися з Путіним

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила про готовність зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у разі обрання прем'єр-міністром. Про це вона сказала під час других дебатів між кандидатами, які пройшли ввечері в неділю, 17 липня.
У кандидатів запитали, чи сіли би вони на зустрічі Великої двадцятки поруч із Путіним, якби були прем'єром. Трасс відповіла ствердно. "Я вважаю дуже важливим, щоби голоси вільного світу протистояли Володимиру Путіну. Я була готова зустрітися з (міністром закордонних справ РФ. - Ред.) Сергієм Лавровим і я готова говорити з Путіним напряму, закликати його до відповіді перед такими важливими країнами, що коливаються, як Індія та Індонезія. Тому я поїхала би туди і закликала б", - сказала вона.
Всі інші кандидати на посаду британського прем'єра відповіли негативно. Один із основних претендентів, колишній міністр фінансів Ріші Сунак, сказав: "Ні. Я взагалі-то вийшов із зустрічі G20 через російського міністра".
Молодша міністерка з торгівельної політики Пенні Мордонт відповіла: "Не за нинішніх обставин". Ексміністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох також сказала, що не стала би: "Це не спрацювало для тих хто намагався раніше, я би не витрачала часу". Голова спеціального комітету з закордонних справ Палати громад Том Тугендхат відповів, що "сидіти з Путіним не є правильною відповіддю зараз".
Перегони за крісло Джонсона
7 липня Борис Джонсон подав у відставку з посади лідера Консервативної партії, і, відповідно, з посади прем'єр-міністра Великобританії. Цьому передувала низка відставок в уряді та апараті політичної сили на тлі секс-скандалу в партії.
Наразі у перегонах на посаду лідера партії і, відповідно, прем'єр-міністра залишилося п'ятеро з восьми кандидатів. Голосування за кожного з них продовжиться поки не лишиться двоє кандидатів, за яких партійці віддаватимуть голоси поштою.
Наступника Джонсона оголосять не раніше 5 вересня - після завершення "канікул" британського парламенту. До того часу він продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра Великобританії.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Усупереч власним очікуванням
"Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Екстравагантний керівник уряду
Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняння ЄС з Гітлером
Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
"Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"
Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Тиран, який допомагає знищити ІД
Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ельф із "Гаррі Поттера"
...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Країна канібалів
У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ліверпуль і "статус жертви"
Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...
...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?
А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.
Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров