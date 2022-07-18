Ліз Трасс єдина з кандидатів у британські прем'єри готова зустрічатися з Путіним

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила про готовність зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у разі обрання прем'єр-міністром. Про це вона сказала під час других дебатів між кандидатами, які пройшли ввечері в неділю, 17 липня.

У кандидатів запитали, чи сіли би вони на зустрічі Великої двадцятки поруч із Путіним, якби були прем'єром. Трасс відповіла ствердно. "Я вважаю дуже важливим, щоби голоси вільного світу протистояли Володимиру Путіну. Я була готова зустрітися з (міністром закордонних справ РФ. - Ред.) Сергієм Лавровим і я готова говорити з Путіним напряму, закликати його до відповіді перед такими важливими країнами, що коливаються, як Індія та Індонезія. Тому я поїхала би туди і закликала б", - сказала вона.

Всі інші кандидати на посаду британського прем'єра відповіли негативно. Один із основних претендентів, колишній міністр фінансів Ріші Сунак, сказав: "Ні. Я взагалі-то вийшов із зустрічі G20 через російського міністра".

Молодша міністерка з торгівельної політики Пенні Мордонт відповіла: "Не за нинішніх обставин". Ексміністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох також сказала, що не стала би: "Це не спрацювало для тих хто намагався раніше, я би не витрачала часу". Голова спеціального комітету з закордонних справ Палати громад Том Тугендхат відповів, що "сидіти з Путіним не є правильною відповіддю зараз".

Перегони за крісло Джонсона

7 липня Борис Джонсон подав у відставку з посади лідера Консервативної партії, і, відповідно, з посади прем'єр-міністра Великобританії. Цьому передувала низка відставок в уряді та апараті політичної сили на тлі секс-скандалу в партії.

Наразі у перегонах на посаду лідера партії і, відповідно, прем'єр-міністра залишилося п'ятеро з восьми кандидатів. Голосування за кожного з них продовжиться поки не лишиться двоє кандидатів, за яких партійці віддаватимуть голоси поштою.

Наступника Джонсона оголосять не раніше 5 вересня - після завершення "канікул" британського парламенту. До того часу він продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра Великобританії.

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