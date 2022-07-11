Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс висунула кандидатуру на посаду прем'єра

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс висунула свою кандидатуру на посаду голови Консервативної партії (Торі) та прем'єр-міністра країни, на якій вона може замінити Бориса Джонсона. Про це Трасс написала ввечері 10 липня на сторінках британського видання The Telegraph.

"Ми стикаємося з величезними проблемами вдома в умовах глобальної економічної кризи. Ми стикаємося з величезними викликами за кордоном: від агресивної Росії до дедалі більш напористого Китаю. Ми маємо менше двох років, щоби підготуватися до наступних виборів. Це буде важка битва, але ми можемо перемогти, поставивши на перше місце благо британського народу. Я висуваюся, тому що я можу вести й ухвалювати важкі рішення", - заявила Трасс.

Вона пообіцяла насамперед знизити податки та ставки для бізнесу, а також скасувати підвищення вартості соціального страхування. Також Трасс нагадала, що на посаді глави МЗС допомогла Великобританії "очолити міжнародну реакцію на путінську війну в Україні та представити жорсткий пакет санкцій, який завдав справжнього болю Путіну і Кремлю".

Інші кандидати на посаду прем'єра Великобританії

Про намір балотуватися на посаду прем'єр-міністра країни вже заявили 11 кандидатів. Очікується, що свої кандидатури висуватимуть й інші представники консерваторів. Попри те, що деяким кандидатам прогнозують перемогу, чіткого фаворита у перегонах немає, відзначає інформаційна агенція AFP.

Серед кандидатів на посаду очільника Торі - Ріші Сунак, який раніше подав у відставку з посади міністра фінансів, а також колишній міністр закордонних справ і охорони здоров'я Джеремі Гант. Натомість міністр оборони Великобританії Бен Воллес, який вважався одним із фаворитів на посаду наступника Джонсона, напередодні заявив, що не висуватиме свою кандидатуру.

Гучна відставка Бориса Джонсона

7 липня Джонсон оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, і, відповідно, з посади прем'єр-міністра Великобританії. Він продовжить виконувати ці обов'язки до обрання нового лідера.

Цьому передувала низка відставок в уряді та апараті політичної сили на тлі секс-скандалу в Консервативній партії, який розгорівся навколо заступника парламентського організатора політсили Кріса Пінчера.

Як обиратимуть наступника Джонсона

Після відставки Джонсона кандидатів на посаду лідера Консервативної партії спершу може бути багато, адже їх мають підтримати лише два інших консерватори. Далі триватиме кілька раундів таємного голосування за всіх претендентів, аж поки серед них не залишаться два лідери голосування. За них партійці віддаватимуть голоси поштою. Лідер партії з більшістю у нижній палаті парламенту де-факто є прем'єр-міністром. Він не зобов'язаний, але може оголосити позачергові вибори.

Тривалість обрання нового лідера залежить від кількості кандидатів. Обрання Терези Мей у 2016 році тривало лише три тижні, Джонсона у 2019 році - два місяці. Водночас 21 липня британський парламент має піти на "канікули" на шість тижнів.

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