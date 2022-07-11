Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс висунула кандидатуру на посаду прем'єра

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс висунула свою кандидатуру на посаду голови Консервативної партії (Торі) та прем'єр-міністра країни, на якій вона може замінити Бориса Джонсона. Про це Трасс написала ввечері 10 липня на сторінках британського видання The Telegraph.
"Ми стикаємося з величезними проблемами вдома в умовах глобальної економічної кризи. Ми стикаємося з величезними викликами за кордоном: від агресивної Росії до дедалі більш напористого Китаю. Ми маємо менше двох років, щоби підготуватися до наступних виборів. Це буде важка битва, але ми можемо перемогти, поставивши на перше місце благо британського народу. Я висуваюся, тому що я можу вести й ухвалювати важкі рішення", - заявила Трасс.
Вона пообіцяла насамперед знизити податки та ставки для бізнесу, а також скасувати підвищення вартості соціального страхування. Також Трасс нагадала, що на посаді глави МЗС допомогла Великобританії "очолити міжнародну реакцію на путінську війну в Україні та представити жорсткий пакет санкцій, який завдав справжнього болю Путіну і Кремлю".
Інші кандидати на посаду прем'єра Великобританії
Про намір балотуватися на посаду прем'єр-міністра країни вже заявили 11 кандидатів. Очікується, що свої кандидатури висуватимуть й інші представники консерваторів. Попри те, що деяким кандидатам прогнозують перемогу, чіткого фаворита у перегонах немає, відзначає інформаційна агенція AFP.
Серед кандидатів на посаду очільника Торі - Ріші Сунак, який раніше подав у відставку з посади міністра фінансів, а також колишній міністр закордонних справ і охорони здоров'я Джеремі Гант. Натомість міністр оборони Великобританії Бен Воллес, який вважався одним із фаворитів на посаду наступника Джонсона, напередодні заявив, що не висуватиме свою кандидатуру.
Гучна відставка Бориса Джонсона
7 липня Джонсон оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, і, відповідно, з посади прем'єр-міністра Великобританії. Він продовжить виконувати ці обов'язки до обрання нового лідера.
Цьому передувала низка відставок в уряді та апараті політичної сили на тлі секс-скандалу в Консервативній партії, який розгорівся навколо заступника парламентського організатора політсили Кріса Пінчера.
Як обиратимуть наступника Джонсона
Після відставки Джонсона кандидатів на посаду лідера Консервативної партії спершу може бути багато, адже їх мають підтримати лише два інших консерватори. Далі триватиме кілька раундів таємного голосування за всіх претендентів, аж поки серед них не залишаться два лідери голосування. За них партійці віддаватимуть голоси поштою. Лідер партії з більшістю у нижній палаті парламенту де-факто є прем'єр-міністром. Він не зобов'язаний, але може оголосити позачергові вибори.
Тривалість обрання нового лідера залежить від кількості кандидатів. Обрання Терези Мей у 2016 році тривало лише три тижні, Джонсона у 2019 році - два місяці. Водночас 21 липня британський парламент має піти на "канікули" на шість тижнів.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Усупереч власним очікуванням
"Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Екстравагантний керівник уряду
Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняння ЄС з Гітлером
Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
"Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"
Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Тиран, який допомагає знищити ІД
Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ельф із "Гаррі Поттера"
...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Країна канібалів
У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ліверпуль і "статус жертви"
Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...
...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?
А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.
Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров