Бен Воллес відмовився бути наступником Джонсона

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес, який вважався одним із фаворитів на посаду наступника Бориса Джонсона як голови Консервативної партії, заявив у суботу, 9 липня, що він вирішив не висуватися на виборах голови британських консерваторів. "Після ретельного розгляду та обговорення з колегами та родиною я вирішив не брати участь у виборах голови Консервативної партії", - написав Воллес у Twitter. "Це був нелегкий вибір, але я зосереджений на своїй нинішній роботі", - пояснив своє рішення урядовець.

Напередодні колишній міністр фінансів Ріші Сунак оголосив, що висуває свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів і наступного прем'єр-міністра Великобританії. Раніше цього тижня Сунак подав у відставку з посади очільника мінфіну на тлі секс-скандалу в Консервативній партії. У поширеному в соцмережах відеоролику Сунак заприсягся відновити довіру між британцями та їхнім урядом. "Відновімо довіру, відновімо економіку та возз'єднаймо країну", - додав політик.

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Як показують результати проведеного нещодавно опитування Opinium для Channel 4 News Сунак має найбільшу популярність з можливих головних претендентів на пост голови британських консерваторів. Його кандидатуру підтримали чверть респондентів, за ним йде міністерка закордонних справ Ліз Трасс, яку підтримав 21 відсоток, а на третьому місці за популярністю йшов міністр оборони Бен Воллес з 12 відсотками. Трасс поки не висувала своєї кандидатури на виборах наступного голови торі, нагадує інформагенція AFP.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, а отже, й з посади прем'єр-міністра Великобританії. Він продовжить виконувати ці обов'язки до обрання нового лідера.

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