Бен Воллес відмовився бути наступником Джонсона

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Досі Бен Воллес вважався одним із фаворитів з обрання на пост голови Консервативної партії, однак вирішив не висуватися на виборах лідера торі.
Міністр оборони Великобританії Бен Воллес, який вважався одним із фаворитів на посаду наступника Бориса Джонсона як голови Консервативної партії, заявив у суботу, 9 липня, що він вирішив не висуватися на виборах голови британських консерваторів. "Після ретельного розгляду та обговорення з колегами та родиною я вирішив не брати участь у виборах голови Консервативної партії", - написав Воллес у Twitter. "Це був нелегкий вибір, але я зосереджений на своїй нинішній роботі", - пояснив своє рішення урядовець.
Напередодні колишній міністр фінансів Ріші Сунак оголосив, що висуває свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів і наступного прем'єр-міністра Великобританії. Раніше цього тижня Сунак подав у відставку з посади очільника мінфіну на тлі секс-скандалу в Консервативній партії. У поширеному в соцмережах відеоролику Сунак заприсягся відновити довіру між британцями та їхнім урядом. "Відновімо довіру, відновімо економіку та возз'єднаймо країну", - додав політик.
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Як показують результати проведеного нещодавно опитування Opinium для Channel 4 News Сунак має найбільшу популярність з можливих головних претендентів на пост голови британських консерваторів. Його кандидатуру підтримали чверть респондентів, за ним йде міністерка закордонних справ Ліз Трасс, яку підтримав 21 відсоток, а на третьому місці за популярністю йшов міністр оборони Бен Воллес з 12 відсотками. Трасс поки не висувала своєї кандидатури на виборах наступного голови торі, нагадує інформагенція AFP.
Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, а отже, й з посади прем'єр-міністра Великобританії. Він продовжить виконувати ці обов'язки до обрання нового лідера.
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Новий британський прем'єр Борис Джонсон здійснив низку кадрових перестановок у своєму уряді. Зокрема, МЗС країни очолив колишній міністр з питань Brexit Домінік Рааб, а міністром фінансів став ексглава МВС Саджид Джавід.