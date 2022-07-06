У Великобританії стартують анонсовані Джонсоном навчання ЗСУ

До Великобританії прибули перші українські військовослужбовці для участі в навчаннях, які анонсував прем'єр-міністр країни Борис Джонсон під час візиту до Києва 17 червня. Про це повідомив британський міністр оборони Бен Воллес ввечері 5 липня.

За його словами, навчання стартують незабаром. "Українські військові пройдуть курси, засновані на базовій військовій підготовці Великобританії. Це включає в себе навчання володінню зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польової техніки, тактики патрулювання та законам збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів", - розповів він.

Міністр додав, що Лондон прагне збільшити масштаб і частоту цих тренувань. Всього у Великобританії планують підготувати до 10 тисяч українських солдатів. Крім того, як зазначив Воллес, триває обговорення щодо участі інших країн-партнерів у підготовці українських військових.

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Військова допомога Великобританії

30 червня офіційний Лондон оголосив черговий транш військової допомоги Києву в боротьбі проти РФ. До нього увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби та спорядження для солдатів.

Раніше Україна отримала від Великобританії кілька тисяч переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak, протитанкових ракетних комплексів Javelin і NLAW, протикорабельні ракетні системи Brimstone, артилерію, бронетехніку (зокрема, патрульні машини Mastiff) та іншу зброю.

Загальна сума британської військової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії сягнула 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів), а разом з гуманітарною та економічною допомогою - 3,8 мільярда фунтів (4,6 мільярда доларів). Як стверджують у британському уряді, це найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.

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