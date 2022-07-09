Українські військові почали навчання у Великобританії

У Великобританії розпочалося навчання мобілізованих українських військових, які не мають або практично не мають досвіду армійської служби, повідомило в суботу, 9 липня, британське міноборони. У програмі навчання, яка триватиме кілька місяців, буде здійснено вишкіл близько 10 тисяч українських солдатів. У ній беруть участь 1050 британських військових інструкторів. Серед іншого, новобранців навчатимуть поводженню зі зброєю, наданню першої медичної допомоги на полі бою, польової техніки, тактики патрулювання та законам збройних конфліктів.

"Ця амбіційна нова програма з тренування (військових. - Ред.) є наступною фазою підтримки Сполученим Королівством Збройних сил України у їхній боротьбі проти російської агресії. Використовуючи досвід британської армії світового рівня, ми допоможемо Україні відновити її сили та збільшити опір у їхньому захисті суверенітету своєї країни та свого права обирати власне майбутнє", - зазначив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Великобританія вже не вперше навчає українських військових. В рамках операції "Орбіталь" з 2015 по 2022 рік навчання пройшли 22 тисячі українців.

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Військова допомога Великобританії

30 червня офіційний Лондон оголосив черговий транш військової допомоги Києву в боротьбі проти РФ. До нього увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби та спорядження для солдатів.

Раніше Україна отримала від Великобританії кілька тисяч переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak, протитанкових ракетних комплексів Javelin і NLAW, протикорабельні ракетні системи Brimstone, артилерію, бронетехніку (зокрема, патрульні машини Mastiff) та іншу зброю.

Загальна сума британської військової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії сягнула 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів), а разом з гуманітарною та економічною допомогою - 3,8 мільярда фунтів (4,6 мільярда доларів). Як стверджують у британському уряді, це найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.