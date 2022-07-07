 Зеленський-Джонсону: Україна з сумом сприйняла новину про відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2022

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Новини

Зеленський-Джонсону: Україна з сумом сприйняла новину про відставку

У Києві не сумніваються, що підтримка Лондона збережеться й надалі, але особисте лідерство й харизма Джонсона "робили її особливою", наголосив Володимир Зеленський.

Борис Джонсон із Зеленським у Києві

Борис Джонсон із Зеленським у Києві

Президент України Володимир Зеленський повідомив прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону, що Україна з сумом сприйняла новину про його відставку з посади очільника британського уряду. Відповідну заяву Зеленський зробив у четвер, 7 липня, під час телефонної розмови з Джонсоном. 

"Усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке Вам дуже симпатизує. Весь мій Офіс та всі українці вдячні Вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великобританії збережеться, але Ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою", - наголосив Володимир Зеленський, якого цитує сайт українського президента.

Крім того, Зеленський подякував Джонсону за його рішучу й безкомпромісну підтримку України від  початку повномасштабної російської агресії проти української держави, а також "за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені".

Джонсон пообіцяв допомогу з деблокадою українських портів

Водночас на Даунінг-стріт повідомили, що Джонсон пообіцяв Зеленському найближчими тижнями продовжити з партнерами пошук шляхів припинення блокади українських портів та поновлення експорту українського зерна морем. Як зазначає сайт британського уряду, прем'єр-міністр Великобританії закінчив розмову з українським президентом, похваливши Зеленського, сказавши: "Ви герой, усі Вас люблять".

У Кремлі закинули Джонсону непрофесіоналізм

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков висловив сподівання, що до влади у Великобританії прийдуть "професійніші люди", коментуючи повідомлення ЗМІ, що Борис Джонсон піде з посади лідера Консервативної партії. "Ми хотіли б сподіватися, що колись у Великобританії до влади прийдуть професійніші люди, які можуть ухвалювати рішення шляхом діалогу", - сказав журналістам речник Кремля, якого цитує інформагенція AFP. "Але зараз надії на це мало", - вважає Пєсков.

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Нагадаємо, раніше цього дня Джонсон оголосив свою відставку з посади голови Консервативної партії, а отже й прем'єр-міністра Великобританії. Утім, він буде й надалі виконувати обов'язки очільника уряду, поки не буде обрано нового лідера британських консерваторів.

Джонсон вважався одним із найактивніших прихильників України на Заході. З початку повномасштабної війни Росії проти України він двічі відвідав Київ.

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