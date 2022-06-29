Великобританія передасть Україні системи MLRS за сприяння Норвегії

Норвегія у співпраці з Великобританією передасть Україні реактивні системи залпового вогню MLRS. Про це у середу, 29 червня, повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам.

"Ми повинні продовжувати нашу підтримку, щоб українці могли продовжувати боротьбу за свободу та незалежність. Їм потрібно більше зброї, а РСЗВ є пріоритетом", - цитує очільника міністерства сайт уряду Норвегії.

Він пояснив, що цю зброю Україні надішле Великобританія. Натомість Лондон отримає на заміну системи з Норвегії, які зараз потребують серйозної модернізації. Грам зауважив, що це ніяк не вплине на обороноздатність країни.

Міністр також зазначив, що спочатку Києву нададуть три системи. Окрім цього, відправлять Україні п'ять тисяч 155-мм боєприпасів для артилерії на додаток до вже наданих раніше п'яти тисяч.

"Важливо забезпечити наявність в Україні боєприпасів для самохідних гаубиць М109, які Норвегія вже передала Україні, - зауважив Грам.

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Понад 160 одиниць артилерії від партнерів

Міністерство оборони Норвегії раніше повідомляло про постачання 22 самохідних гаубиць Україні. Окрім того, в Осло тоді вирішили передати Києву запасні частини, боєприпаси й інше спорядження, а також навчити українських військових користуватися технікою.

За даними українського видання Defence Express, артилерію Україні також поставляла Чехія, Польща, Естонія, США, Австралія, Канада, Італія, Франція. Загалом від партнерів Київ отримав понад 160 одиниць артилерійської зброї.

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