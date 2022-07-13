За крісло Бориса Джонсона продовжує боротися шестеро претендентів

За посаду прем'єр-міністра Великобританії продовжує боротися шість кандидатів. Після першого туру голосування, який відбувся у середу, 13 липня, лідером є колишній міністр фінансів країни Ріші Сунак, який пішов у відставку минулого тижня - його підтримує 88 депутатів, за ним йде молодша міністерка з торговельної політики Великобританії Пенні Мордонт, яка має 67 голосів.

Інші голоси розподілилися так: очільниця МЗС Ліз Трасс має 50 голосів, ексміністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох - 40, голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендгат - 37 і генеральна прокурорка Суелла Браверман - 32. З перегонів вибули голова мінфіну Надхім Захаві і колишній голова МЗС Джеремі Гант.

Голосування продовжиться наступного тижня, поки не залишиться лише двоє кандидатів. На практиці деякі претенденти часто знімають свою кандидатуру, що прискорює процес голосування.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, а отже, й з посади прем'єр-міністра Великобританії. Він продовжить виконувати ці обов'язки до обрання нового лідера.

Джонсон вважався одним із найактивніших прихильників України на Заході. З початку повномасштабної війни Росії проти України він двічі відвідав Київ.