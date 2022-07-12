За крісло Бориса Джонсона боротиметься вісім кандидатів-консерваторів

За посаду лідера британських консерваторів, а отже і прем'єр-міністра Великобританії, змагатимуться вісім кандидатів. У вівторок, 12 липня, їхні імена оголосив глава парламентської групи від Консервативної партії у Палаті громад ("комітету 1922") сер Грем Бреді, повідомляє Sky News.
Серед претендентів - глава міністерства фінансів Ріші Сунак, молодша міністерка з торговельної політики Великобританії Пенні Мордонт, очільниця МЗС Ліз Трасс, голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендгат, колишній глава МЗС Джеремі Гант, генеральна прокурорка Суелла Браверман, ексміністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох та голова мінфіну Надхім Захаві.
Інші політики, які хотіли претендувати на лідерство у партії, не отримали підтримки достатньої кількості членів парламенту, а глава МВС Пріті Пател та міністр оборони Бен Воллес, яких називали перспективними кандидатами, вирішили не висувати свої кандидатури.
Тепер у партії мають провести низку голосувань, поки не залишиться лише двоє претендентів, а згодом обрати серед них переможця.
Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, а отже, й з посади прем'єр-міністра Великобританії. Він продовжить виконувати ці обов'язки до обрання нового лідера.
Джонсон вважався одним із найактивніших прихильників України на Заході. З початку повномасштабної війни Росії проти України він двічі відвідав Київ.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Усупереч власним очікуванням
"Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Екстравагантний керівник уряду
Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняння ЄС з Гітлером
Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
"Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"
Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Тиран, який допомагає знищити ІД
Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ельф із "Гаррі Поттера"
...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Країна канібалів
У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ліверпуль і "статус жертви"
Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...
...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?
А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.
Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров