За крісло Бориса Джонсона боротиметься вісім кандидатів-консерваторів

За посаду лідера британських консерваторів, а отже і прем'єр-міністра Великобританії, змагатимуться вісім кандидатів. У вівторок, 12 липня, їхні імена оголосив глава парламентської групи від Консервативної партії у Палаті громад ("комітету 1922") сер Грем Бреді, повідомляє Sky News.

Серед претендентів - глава міністерства фінансів Ріші Сунак, молодша міністерка з торговельної політики Великобританії Пенні Мордонт, очільниця МЗС Ліз Трасс, голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендгат, колишній глава МЗС Джеремі Гант, генеральна прокурорка Суелла Браверман, ексміністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох та голова мінфіну Надхім Захаві.

Інші політики, які хотіли претендувати на лідерство у партії, не отримали підтримки достатньої кількості членів парламенту, а глава МВС Пріті Пател та міністр оборони Бен Воллес, яких називали перспективними кандидатами, вирішили не висувати свої кандидатури.

Тепер у партії мають провести низку голосувань, поки не залишиться лише двоє претендентів, а згодом обрати серед них переможця.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, а отже, й з посади прем'єр-міністра Великобританії. Він продовжить виконувати ці обов'язки до обрання нового лідера.

Джонсон вважався одним із найактивніших прихильників України на Заході. З початку повномасштабної війни Росії проти України він двічі відвідав Київ.

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