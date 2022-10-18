ЄС розглядає можливість оплати Starlink для України

Після попереджень Ілона Маска про те, що SpaceX не може нескінченно платити за доступ українців до Starlink, в Євросоюзі та міністерстві оборони США почали розглядати можливість фінансування цієї послуги для України.

Європейський Союз обговорює можливість фінансування інтернет-послуг супутникової системи Starlink для України, повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю Politico.

За його словами, ця тема стала предметом дискусії на зустрічі 27 міністрів закордонних справ Євросоюзу 17 жовтня. Її підняв верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. "Деякі країни також приєдналися", - сказав міністр, не уточнивши, про які саме держави йдеться.

Ландсбергіс зазначив, що український доступ до інтернету не повинен залишатися в руках однієї "надпотужної" людини (йдеться про засновника компанії SpaceX Ілона Маска. - Ред.), яка може "одного разу прокинутися і сказати: "Я вже не хочу цього робити, і все. А наступного дня українці можуть опинитися без інтернету".

"Я подумав, що, ймовірно, набагато краще мати це як договірну угоду між, скажімо, коаліцією країн, які могли би придбати послугу Starlink у пана Маска, і продовжувати надавати її українцям", - сказав він.

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Пентагон теж розглядає можливість платити за Starlink для України

Таку ж можливість фінансування Starlink для України розглядають і в міністерстві оборони США. За словами двох американських чиновників, які беруть участь в обговореннях, Пентагон роздумує над можливістю оплати за них з фонду, з якого зараз фінансують постачання зброї та обладнання.

Сам Маск 17 жовтня заявив, що SpaceX вже відкликала своє прохання до американського оборонного відомства перебрати на себе витрати.

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Торги з Пентагоном

У вересні SpaceX повідомила Пентагону, що більше не може продовжувати фінансування Starlink в Україні та попросила перебрати це питання на себе. За її оцінками, до кінця 2022 року фінансування Starlink Україні буде коштувати понад 120 мільйонів доларів, а протягом наступних 12 місяців може обходитися приблизно в 400 мільйонів доларів.

За словами Маска, "ця операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів, а до кінця року перевищить 100 мільйонів доларів". Пізніше Маск заявив, що все ж продовжить фінансування Starlink в Україні. Втім у Пентагоні не впевнені, що Маску можна довіряти, тож шукають альтернативні способи зберегти роботу Starlink в Україні, пише Politico.

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