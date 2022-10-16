У Зеленського відреагували на рішення Маска щодо Starlink

Радник глави Офісу президента України Михайло Полодяк відреагував на рішення американського підприємця Ілона Маска продовжити фінансувати Starlink в Україні. У своєму дописі в соцмережі Twitter Подоляк у жартівливій формі подякував Маску за його рішення. Натякаючи на героїв культової фантастичної кіноепопеї "Зоряні війни", Подоляк написав: "Ти мав знищити ситхів… Тож ти так і вчинив. Дякую, що приєднався до правильної сторони! Україна це цінує)".

Напередодні голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск пообіцяв безкоштовно забезпечувати роботу систему супутникового інтернету Starlink в Україні. "Дідько з ним… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", - написав він у Twitter в суботу.

Раніше в суботу Маск зазначив, що росіяни активно намагаються вивести з ладу Starlink, тож компанії SpaceX доводиться забезпечувати не лише роботу терміналів і супутників в Україні, але також захищатися від кібератак і спроб глушити сигнал. За його словами, на місяць це коштує компанії близько 20 мільйонів доларів.

Торги з Пентагоном

У вересні SpaceX повідомила міністерству оборони США, що більше не може продовжувати фінансування Starlink в Україні і попросила Пентагон перебрати це питання на себе. За її оцінками, до кінця 2022 року фінансування Starlink Україні буде коштувати понад 120 мільйонів доларів, а протягом наступних 12 місяців може обходитися приблизно в 400 мільйонів доларів.

Сам Маск 7 жовтня написав у Twitter, що "ця операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів, а до кінця року перевищить 100 мільйонів доларів".

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