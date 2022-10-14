Київ та Вашингтон думають, як платити Маску за Starlink

За даними AP, у Пентагоні розмірковують щодо оплати користування мережею Маска для Збройних сил України. В Києві запевнили, що питання буде розв'язане.

Міністерство оборони США отримало запит від засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска взяти на себе витрати, пов'язані з користуванням Збройними силами України його супутникової мережі Starlink, пише ввечері п'ятниці, 14 жовтня, агентство Associated Press із посиланням на джерела, обізнані у ситуації. Ця мережа забезпечує ЗСУ сталий зв’язок на полі бою.

Так, за даними джерел, це питання обговорювалося на зустрічах, і наразі в Пентагоні роздумують щодо пропозиції Маска. Втім, рішення ще не ухвалене, наголошує Associated Press.

Представник Пентагону розповів агентству, що департамент "встановив зв’язок із SpaceX" щодо системи Starlink, але він відмовився підтвердити факт отримання листа або ж надати якісь деталі про спілкування з Маском. Прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх також не сказала, кому міг бути відправлений лист, і коли почалося спілкування з Маском.

Подоляк: Україна знайде рішення

Тим часом у Києві запевняють, що питання зі Starlink буде вирішено. У відповідь на відмову Маска фінансувати роботи мережи в Україні, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав, що "термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати" та закликав українців не турбуватися.

Водночас радник глави ОП Михайло Подоляк з розумінням поставився до рішення засновника SpaceX та запевнив, що Україна знайде рішення ситуації, що склалася.

"Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок", - написав Подоляк.

Маск відмовився надалі оплачувати роботу Starlink в Україні

Зранку 14 жовтня стало відомо, що SpaceX відмовляється фінансувати подальшу роботу Starlink в Україні. Маск пояснив, що SpaceX не просить Київ відшкодувати попередні витрати, але також не в змозі фінансувати наявну систему нескінченно. Крім того, Маск визнав, що операційні витрати на підтримку мережі розміщених на низькій орбіті супутників Starlink перевищують доходи, а його компанія будь-що прагне уникнути банкрутства, яке спіткало всі попередні спроби створення такої мережі супутників.

Досі SpaceX передала Україні близько 20 тисяч одиниць терміналів Starlink. Сам Ілон Маск повідомив раніше, що операція вже обійшлася його компанії в 80 мільйонів доларів.

Як писало СNN, лист до Пентагону SpaceX надіслала ще минулого місяця, отже - до публікації серії твітів Маском про можливості досягнення миру між Україною і Росією.