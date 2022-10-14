SpaceX відмовляється фінансувати Starlink в Україні

Компанія SpaceX запропонувала Пентагону перейняти фінансування системи Starlink в Україні на себе. До кінця цього року, за її оцінками, воно коштуватиме понад 120 мільйонів доларів.

Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила міністерству оборони США, що більше не може продовжувати фінансування сервісу супутникового зв'язку Starlink в Україні. У відповідному листі директора з продажів SpaceX , направленому в Пентагон ще минулого місяця, який цитує американський телеканал CNN, компанія просить Пентагон перебрати це на себе. За її оцінками, до кінця 2022 року фінансування Starlink Україні буде коштувати понад 120 мільйонів доларів, а протягом наступних 12 місяців може обходитися приблизно в 400 мільйонів доларів.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться в документі.

CNN пише, що серед документів, які відправила SpaceX Пентагону, є також запит, надісланий Маску в липні головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Він містить прохання надати ще майже вісім тисяч терміналів Starlink.

У окремому супровідному листі до Пентагону зовнішній консультант, який працює на SpaceX, написав: "SpaceX стикається з надзвичайно складними рішеннями. Я не думаю, що вони мають фінансову змогу надати якісь додаткові термінали чи послуги, як прохав генерал Залужний".

Згодом Маск підтвердив ці повідомлення ЗМІ, традиційно зробивши відповідний допис у Twitter.





"SpaceX не просить відшкодувати попередні витрати, але також не в змозі фінансувати наявну систему нескінченно *і* відправити ще кілька тисяч терміналів, чиє використання даних до 100 разів перевищує (обсяг. - Ред.) звичайних домогосподарств. Це безглуздо", - написав бізнесмен.



Крім того, Маск визнав, що операційні витрати на підтримку мережі розміщених на низькій орбіті супутників Starlink перевищують доходи, а його компанія будь-що прагне уникнути долі банкрутства, котра спіткала всі попередні спроби створення такої мережі супутників.

Досі SpaceX передала Україні близько 20 тисяч одиниць терміналів Starlink. Сам Ілон Маск повідомив раніше, що операція вже обійшлася його компанії в 80 мільйонів доларів.

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"Мирні пропозиції" Маска

На початку жовтня Ілон Маск зробив низку дописів у Twitter , у яких, зокрема, йшлося про можливості досягнення миру між Україною і Росією. "Мир між Україною та Росією: повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова). Водопостачання Криму забезпечено", - написав він.

Через декілька годин Маск створив нове опитування: "Спробуймо так: воля людей, які живуть на Донбасі та у Криму, має вирішити, чи будуть вони частиною Росії або України", - написав він. При цьому бізнесмен припустив, що якщо під загрозою опиниться Крим, Росія почне загальну мобілізацію населення, яка призведе до того, що "(кількість. - Ред.) смертей з обох боків буде приголомшливою".

Майже відразу на ці заяви відреагував президент України Володимир Зеленський, запустивши на своїй сторінці у Twitter опитування: "Який Ілон Маск подобається вам більше?" з варіантами відповіді "Той, що підтримує Україну" та "Той, що підтримує Росію".

Сам Маск запевнив, що його підтримка України залишається незмінною. "Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу", - написав він під дописом Зеленського.

"Мирні пропозиції" Маска викликали бурхливу реакцію в Україні та світі.