ЄС виділить 107 мільйонів євро на навчання військових ЗСУ

Навчання мають початися вже у листопаді та проходитимуть переважно в Німеччині і Польщі. Також Рада ЄС схвалила виділення ще 500 млн євро на військову допомогу Україні.

Рада Європейського Союзу з закордонних справ у понеділок, 17 жовтня, схвалила створення місії військової допомоги на підтримку України (Military Assistance Mission in support of Ukraine, EUMAM Ukraine) та виділення близько 107 мільйонів євро на навчання майже 15 тисяч українських військових в рамках цієї місії протягом двох років, йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Командувачем місії призначений генеральний директор військового штабу ЄС Ерве Блежан. Штаб-квартира місії розташовуватиметься в Брюсселі. "EUMAM - це не просто навчальна місія, це яскравий доказ того, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - зауважив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час зустрічі голів МЗС країн Євросоюзу, на якій було ухвалене відповідне рішення.

Місія має забезпечити індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку особового складу Збройних сил України, включно з силами територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів щодо проведення необхідної підготовки.

Навчання мають початися в листопаді

Очікується, що місія розпочне роботу до середини листопада, навчання проходитимуть переважно в Німеччині та Польщі, зауважує AP. Планується підготовка 12 тисяч українських військових, включаючи новобранців, а також спеціальні навчання для 2,8 тисяч інших солдатів, додає dpa.

Окремі країни ЄС та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) вже готують українських військових на двосторонній основі, але, на думку Борреля, "об’єднавши потужності європейських армій, ми можемо запропонувати набагато кращий продукт", пише AP.

500 мільйонів євро на військову допомогу

Також на засіданні Рада ЄС ухвалила рішення виділити шостий транш у розмірі 500 мільйонів євро для фінансування військової допомоги для України. Таким чином загальна сума, яку ЄС спрямував на безпекову підтримку України, досягла 3,1 мільярда євро.

490 мільйонів євро з нового траншу буде спрямовано на закупівлю озброєнь, а 10 мільйонів євро - на засоби індивідуального захисту, аптечки першої медичної допомоги, і пальне. "Останні невибіркові напади Росії на українських цивільних та цивільну інфраструктуру є ще одним доказом повної неповаги Росії до прав людини та міжнародного права. ЄС продовжить підтримувати Україну", - наголосив Боррель.