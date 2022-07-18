ЄС погодив надання Україні військової підтримки на ще пів мільярда євро

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодили в понеділок, 18 липня, надання ще 500 мільйонів євро військової допомоги Україні.

Про політичну згоду Ради ЄС із цього питання повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель. "Європа продовжує працювати заради миру та захисту наших цінностей", - написав він у Twitter.

Посадовець нагадав, що це вже п'ятий транш допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Загальна підтримка Збройних сил України військовою технікою з боку Євросоюзу становить 2,5 мільярда євро.

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Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, якого запросили виступити на засіданні Ради ЄС, подякував за це рішення. За його словами, йдеться про додаткову військову допомогу на 500 мільйонів євро.

Він також закликав ЄС посилювати санкції щодо Росії та підтримати створення спеціального трибуналу за злочини РФ в Україні.

Макрофінансова допомога ЄС Україні

12 липня Рада ЄС затвердила виділення Україні першого траншу нової макрофінансової допомоги в розмірі одного мільярда євро. Кошти дозволять Києву покрити невідкладні потреби та забезпечити роботу критичної інфраструктури.

Після цього рішення загальний розмір макрофінансової підтримки Євросоюзом України сягне 2,2 мільярда євро з початку війни, розв'язаної Росією.

При цьому один мільярд євро - це лише перша частина пакета макрофінансової допомоги розміром до дев'яти мільярдів євро. Після погодження меморандуму про взаєморозуміння з українським урядом кошти виділять у вигляді довгострокових позик на пільгових умовах. Майже три четвертих відсотків позики покриє бюджет Євросоюзу.