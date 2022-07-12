Рада ЄС затвердила надання Україні мільярда євро макрофінансової допомоги

Рада Європейського Союзу у вівторок, 12 липня, затвердила виділення Україні одного мільярда євро - першого траншу нової макрофінансової допомоги.

"Сьогодні Рада вирішила терміново надати Україні додаткову макрофінансову допомогу розміром в один мільярд євро", - повідомила пресслужба Ради ЄС.

Разом із надзвичайною допомогою в 1,2 мільярда євро, яку виділили раніше цього року, загальна макрофінансова підтримка ЄС України з початку війни сягатиме 2,2 мільярда євро. "Очікується, що найближчими місяцями вона ще збільшиться. Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні в гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку", - зазначається у повідомленні.

"Продовження матеріальної та фінансової допомоги - не варіант, а наш обов'язок. Тому я дуже радий, що ми прискорили рішення щодо надання макрофінансової допомоги розміром в один мільярд євро. Це дасть Україні необхідні кошти для покриття невідкладних потреб та забезпечення роботи критичної інфраструктури", - заявив Збинек Станюра, міністр фінансів Чехії, яка нині головує в ЄС.

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Перший транш макрофінансової допомоги у дев'ять мільярдів євро

7 липня пропозицію Європейської комісії щодо виділення першого траншу макрофіну Україні підтримав Європейський парламент. Один мільярд євро - це перша частина виключного пакета макрофінансової допомоги розміром до дев'яти мільярдів євро, оголошеного Єврокомісією 18 травня та схваленого Європейського Радою в рамках саміту ЄС 23-24 червня.

Після погодження меморандуму про взаєморозуміння з урядом України кошти виділять у вигляді довгострокових позик на пільгових умовах. На знак солідарності бюджет ЄС покриє відсотки цієї позики. 70 відсотків суми позики буде забезпечено бюджетом Євросоюзу.

В українському уряді оцінюють потребу в зовнішньому фінансуванні державного бюджету в чотири-п'ять мільярдів доларів щомісяця. Це зумовлено насамперед падінням надходжень до державної скарбниці через війну Росії проти України з одночасним зростанням бюджетних витрат, зокрема, на оборону.

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