 Єврокомісія пропонує надати Україні ще мільярд євро макрофінансової допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2022

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Новини

Єврокомісія пропонує надати Україні ще мільярд євро макрофінансової допомоги

У Європейській комісії заявили про виділення Україні ще мільярда євро макрофіну на розв'язання "невідкладних фінансових потреб після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії".

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Європейська комісія пропонує виділити Україні мільярд євро макрофінансової допомоги, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у п'ятницю, 1 липня.

"Сьогодні ми пропонуємо надати Україні мільярд євро. Про надання першої частини макрофінансової допомоги було оголошено у травні. Це допоможе задовольнити невідкладні потреби країни. ЄС продовжить надавати допомогу Україні та підтримуватиме її відновлення у довгостроковій перспективі", - запевнила фон дер Ляєн.

Цей кредит стане доповненням до виділеної в першій половині року позики Києву сумою 1,2 мільярда євро. Загалом обсяг макрофінансової допомоги Україні від ЄС може сягнути 10 мільярдів євро, зазначається на сайті ЄК.

Пільговий транш

За програмою, кошти макрофіну нададуть у вигляді довгострокової позики на пільгових умовах. Передбачається, що допомога сприятиме макроекономічній стабільності та загальній стійкості України на тлі війни Росії та пов’язаних з нею економічних викликів.

На знак солідарності з Україною, як наголошують в ЄК, Євросоюз покриє відсотки за цією позикою. Транш для України буде забезпечений на 70 відсотків з бюджету ЄС.

Пропозицію ще мають схвалити Європарламент та Європейська рада, після чого між Україною та ЄС будуть підписані відповідні меморандум та угода. Згодом кошти швидко надійдуть Києву, запевняють у ЄК.

Там також нагадали, що з 2014 року ЄС надав Україні понад п'ять мільярдів євро через п'ять програм макрофінансової підтримки для реалізації реформ.

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