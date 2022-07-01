Єврокомісія пропонує надати Україні ще мільярд євро макрофінансової допомоги

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У Європейській комісії заявили про виділення Україні ще мільярда євро макрофіну на розв'язання "невідкладних фінансових потреб після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії".
Європейська комісія пропонує виділити Україні мільярд євро макрофінансової допомоги, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у п'ятницю, 1 липня.
"Сьогодні ми пропонуємо надати Україні мільярд євро. Про надання першої частини макрофінансової допомоги було оголошено у травні. Це допоможе задовольнити невідкладні потреби країни. ЄС продовжить надавати допомогу Україні та підтримуватиме її відновлення у довгостроковій перспективі", - запевнила фон дер Ляєн.
Цей кредит стане доповненням до виділеної в першій половині року позики Києву сумою 1,2 мільярда євро. Загалом обсяг макрофінансової допомоги Україні від ЄС може сягнути 10 мільярдів євро, зазначається на сайті ЄК.
За програмою, кошти макрофіну нададуть у вигляді довгострокової позики на пільгових умовах. Передбачається, що допомога сприятиме макроекономічній стабільності та загальній стійкості України на тлі війни Росії та пов’язаних з нею економічних викликів.
На знак солідарності з Україною, як наголошують в ЄК, Євросоюз покриє відсотки за цією позикою. Транш для України буде забезпечений на 70 відсотків з бюджету ЄС.
Пропозицію ще мають схвалити Європарламент та Європейська рада, після чого між Україною та ЄС будуть підписані відповідні меморандум та угода. Згодом кошти швидко надійдуть Києву, запевняють у ЄК.
Там також нагадали, що з 2014 року ЄС надав Україні понад п'ять мільярдів євро через п'ять програм макрофінансової підтримки для реалізації реформ.