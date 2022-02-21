Рада ЄС остаточно схвалила надання 1,2 мільярда євро допомоги Україні

Європейський Союз надасть екстрену макрофінансову допомогу розміром 1,2 мільярда євро у вигляді кредитів для зміцнення стабільності в Україні, повідомляє у понеділок, 21 лютого, пресслужба Ради ЄС.

Макрофінансова допомога триватиме 12 місяців і складатиметься з двох траншів, зазначають у відомстві. Першу частину, розміром у 600 мільйонів євро, Україна отримає відразу щойно погодить із ЄС Меморандум про взаєморозуміння. У документі визначать структурні реформи, виконання яких необхідні для отримання другої частини допомоги.

Прискорена процедура розгляду

У повідомленні також йдеться, що Рада ЄС погодила виділення допомоги "усього за 21 день після пропозиції Єврокомісії". Там зазначається, що ЄС прискорив цю економічну допомогу Україні, оскільки поточна геополітична напруженість справляє згубний вплив на економічну і фінансову стабільність України, а постійні загрози у сфері безпеки вже спричинили значний відтік капіталу.

Пропозицію щодо надання Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Європейська комісія ухвалила 1 лютого. 11 лютого її підтримали посли Ради Євросоюзу. Уже 16 лютого 598 голосами "за" Європейський парламент дав свою згоду на екстрену програму макрофінансової допомоги Україні, аби підтримати її економічну та фінансову стабільність в умовах ескалації російсько-української війни.

Євросоюз надає макрофінансову допомогу сусіднім країнам, аби підтримати їхню макроекономічну стабільність в складних умовах. Її виділяють у формі кредитів під низькі відсотки.