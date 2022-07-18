РФ застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет - Зеленський

Від початку війни Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет, повідомив у відеозверненні за підсумком 144-го дня війни 17 липня український президент Володимир Зеленський.

"Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні і більш як вісім років. Це буде зроблено", - додав він.

Зеленський також прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про "судний день" в разі нападу на анексований Крим, назвавши її "не дуже тверезою". "Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування. Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні - у чергову річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малайзійського "Боїнга". 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму. 80 дітей. Громадяни десяти держав. Уже тоді Росія йшла цим шляхом - до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для Росії буде судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально", - сказав український президент.

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Київ просить про трибунал для покарання керівництва РФ

14 липня на конференції в Гаазі щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів розглянути можливість укладення угоди про створення спеціального трибуналу для притягнення вищого військового та політичного керівництва РФ до відповідальності. За його словами, цю ініціативу вже підтримали Європейський парламент, парламентські асамблея Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Ради Європи та Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також сейм Литви.

Згодом на цій же конференції до створення спецтрибуналу закликав Зеленський. Він додав, що крім трибуналу, потрібен також інструмент компенсації всіх збитків, завданих агресією. Тому Україна виступила з пропозицією створити спеціальний компенсаційний механізм.

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