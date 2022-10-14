ЄС схвалив місію з тренування українських військових

Посли ЄС одноголосно схвалили створення військової навчальної місії, в межах якої тренування пройдуть близько 15 тисяч солдатів українських Збройних сил, повідомляє агентство dpa в п’ятницю, 14 жовтня, із посиланням на джерела в дипломатичних колах.
Українських військових зокрема вчитимуть логістиці та захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Рішення ще мають офіційно затвердити міністри закордонних справ ЄС у понеділок, 17 жовтня у Люксембурзі.
Спочатку планується, що місія ЄС діятиме два роки, а навчання розгорнуть у центрах підготовки в Польщі та Німеччині. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) минулого тижня заявляв, що його країна зробить "важливий внесок" у навчальну місію.
За даними дипломатів ЄС, найближчими місяцями в Німеччині розпочнуть навчання до п'яти тисяч солдатів української армії.
Досі підготовка українських військових у країнах ЄС організовувалася у двосторонньому порядку. Зокрема, Бундесвер навчає українських військовослужбовців користуватися системами ППО та артилерійськими установками.