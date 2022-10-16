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Зенітні ракетні комплекси Crotale
Зенітні ракетні комплекси CrotaleФото: Orestis Panagiotou/dpa/picture alliance
КонфліктиФранція

Франція передасть Україні ЗРК Crotale

Степан Смишляєв
2 год. тому

Також тривають дискусії щодо надання Україні ще шести САУ Caesar і ракетного озброєння для ударів по наземних цілях. Крім того, Франція планує провести навчання для двох тисяч українських військових.

https://www.dw.com/uk/francia-peredast-ukraini-zrk-crotale/a-63456252

Париж передасть Києву зенітні ракетні комплекси малої дальності Crotale, які "будуть особливо корисними у боротьбі з безпілотниками та проти бомбардувань з повітря", заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв'ю Le Parisien, повідомляє в неділю, 16 жовтня, агенція AP.

Він повідомив, що Франція має на озброєнні 12 батарей таких ЗРК, але не уточнив, скільки саме систем нададуть Україні, зазначивши лише, що "це буде істотно, щоб вони (українці - Ред.) могли захистити своє небо". Париж планує замінити передані Києву батареї Crotale на більш сучасні системи протиповітряної оборони Mamba.

Додаткові САУ Caesar

Також Франція веде дискусії про поставку ще шести самохідних артилерійських установок Caesar, на додаток до вже переданих Україні 18, і вивчає український запит на постачання ракетного озброєння для ударів по наземних цілях, повідомив Лекорню.

Він додав, що Франція створила фонд у розмірі 100 мільйонів євро, "на які українці можуть купувати те, що хочуть, за умови, що постачальник буде французьким". Одне з перших замовлень, яке зробила Україна у французької компанії через цей фонд, - постачання понтонних мостів.

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Розширення навчань військових

Міністр також повідомив, що до двох тисяч українських військових пройдуть у Франції кількатижневу бойову підготовку, їх навчатимуть, зокрема, використанню французької техніки і навичкам, пов'язаним із тилом та постачанням. "Ми констатуємо той факт, що війна, на жаль, триватиме (…) Нове покоління солдатів також має бути навчене, щоб пройти цю дистанцію", - зауважив Лекорню.

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Найбільший оборонний бюджет після Другої світової

Передача частини власних озброєнь Україні також актуалізувала питання власних оборонних потреб Франції. Зокрема, окрім згаданої заміни ЗРК, країні також необхідно поповнити запаси Caesar. Все це призвело до того, оборонний бюджет країни на 2023 рік досягне найвищого рівня з часів Другої світової війни - 44 мільярди євро. Для порівняння, у 2017 році, коли Еммануель Макрон вперше був обраний президентом, оборонний бюджет становив 32,3 мільярда євро.

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