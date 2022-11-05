Іран вперше визнав поставки бойових дронів до РФ

За словами очільника МЗС Ірану, країна надала Росії безпілотники ще до початку повномасштабної війни РФ проти України.

Іран вперше офіційно визнав поставки бойових безпілотників до Росії. "Ми надали обмежену кількість дронів Росії за місяці до початку війни в Україні", - заявив у суботу, 5 листопада, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян, цитує AP.

Утім, за його словами, Тегерану невідомо про використання його дронів у війні. "Якщо (Україна. - Ред.) має в своєму розпорядженні будь-які документи про те, що Росія використовувала іранські безпілотники в Україні, вони повинні надати їх нам, - сказав він. - Якщо нам буде доведено, що Росія використовувала іранські безпілотники у війні проти України, ми не будемо байдужими до цього питання".

До цього іранські офіційні особи заперечували надання зброї Росії у війні проти України. На початку цього тижня посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані назвав ці звинувачення "абсолютно безпідставними" і підтвердив позицію нейтралітету Ірану у конфлікті.

На початку листопада ЗМІ також повідомляли про підготовку передачі Іраном до РФ близько тисячі додаткових одиниць озброєнь, включно з балістичними ракетами малої дальності.

Використання РФ іранських дронів розслідує ООН

Поставлені Іраном дрони-камікадзе, за даними української сторони, використовувалися ЗС РФ для масованих ударів по території України від 13 вересня. У Вашингтоні вважають, що іранські військові фахівці перебували при цьому в Криму та надавали росіянам технічну допомогу. Держдеп США зазначив, що Іран порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, постачаючи безпілотники Росії, і пригрозив за це Тегерану новими санкціями.

У листі до Радбезу ООН Київ звинуватив Іран у порушенні заборони Ради на передачу озброєнь. Після цього США, Великобританія, Німеччина та Франція надіслали генсекретарю ООН Гутеррішу листи із закликом розслідувати цю інформацію в рамках підготовки доповіді стосовно Ірану для Радбезу.

Росія всіляко намагається заблокувати розслідування постачання їй дронів Іраном, зокрема погрожуючи "переглянути" співпрацю з ООН. Однак їй, найімовірніше, не вдасться це зробити з огляду на наявні процедури. У Радбезі ООН підтримали розслідування.

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