Іран вперше визнав поставки бойових дронів до РФ

За словами очільника МЗС Ірану, країна надала Росії безпілотники ще до початку повномасштабної війни РФ проти України.
https://p.dw.com/p/4J6Yq
Реклама
Іран вперше офіційно визнав поставки бойових безпілотників до Росії. "Ми надали обмежену кількість дронів Росії за місяці до початку війни в Україні", - заявив у суботу, 5 листопада, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян, цитує AP.
Утім, за його словами, Тегерану невідомо про використання його дронів у війні. "Якщо (Україна. - Ред.) має в своєму розпорядженні будь-які документи про те, що Росія використовувала іранські безпілотники в Україні, вони повинні надати їх нам, - сказав він. - Якщо нам буде доведено, що Росія використовувала іранські безпілотники у війні проти України, ми не будемо байдужими до цього питання".
До цього іранські офіційні особи заперечували надання зброї Росії у війні проти України. На початку цього тижня посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані назвав ці звинувачення "абсолютно безпідставними" і підтвердив позицію нейтралітету Ірану у конфлікті.
Поставлені Іраном дрони-камікадзе, за даними української сторони, використовувалися ЗС РФ для масованих ударів по території України від 13 вересня. У Вашингтоні вважають, що іранські військові фахівці перебували при цьому в Криму та надавали росіянам технічну допомогу. Держдеп США зазначив, що Іран порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, постачаючи безпілотники Росії, і пригрозив за це Тегерану новими санкціями.
У листі до Радбезу ООН Київ звинуватив Іран у порушенні заборони Ради на передачу озброєнь. Після цього США, Великобританія, Німеччина та Франція надіслали генсекретарю ООН Гутеррішу листи із закликом розслідувати цю інформацію в рамках підготовки доповіді стосовно Ірану для Радбезу.
Росія всіляко намагається заблокувати розслідування постачання їй дронів Іраном, зокрема погрожуючи "переглянути" співпрацю з ООН. Однак їй, найімовірніше, не вдасться це зробити з огляду на наявні процедури. У Радбезі ООН підтримали розслідування.