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Енергетична криза
Залишки збитого в Україні іранського дрону
Залишки збитого в Україні іранського дронуФото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP Photo/picture alliance
ПолітикаІран

Іран вперше визнав поставки бойових дронів до РФ

Анастасія Шепелева
3 год. тому

За словами очільника МЗС Ірану, країна надала Росії безпілотники ще до початку повномасштабної війни РФ проти України.

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Іран вперше офіційно визнав поставки бойових безпілотників до Росії. "Ми надали обмежену кількість дронів Росії за місяці до початку війни в Україні", - заявив у суботу, 5 листопада, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян, цитує AP.

Утім, за його словами, Тегерану невідомо про використання його дронів у війні. "Якщо (Україна. - Ред.) має в своєму розпорядженні будь-які документи про те, що Росія використовувала іранські безпілотники в Україні, вони повинні надати їх нам, - сказав він. - Якщо нам буде доведено, що Росія використовувала іранські безпілотники у війні проти України, ми не будемо байдужими до цього питання".

До цього іранські офіційні особи заперечували надання зброї Росії у війні проти України. На початку цього тижня посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані назвав ці звинувачення "абсолютно безпідставними" і підтвердив позицію нейтралітету Ірану у конфлікті.

На початку листопада ЗМІ також повідомляли про підготовку передачі Іраном до РФ близько тисячі додаткових одиниць озброєнь, включно з балістичними ракетами малої дальності. 

Використання РФ іранських дронів розслідує ООН

Поставлені Іраном дрони-камікадзе, за даними української сторони, використовувалися ЗС РФ для масованих ударів по території України від 13 вересня. У Вашингтоні вважають, що іранські військові фахівці перебували при цьому в Криму та надавали росіянам технічну допомогу. Держдеп США зазначив, що Іран порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, постачаючи безпілотники Росії, і пригрозив за це Тегерану новими санкціями.

У листі до Радбезу ООН Київ звинуватив Іран у порушенні заборони Ради на передачу озброєнь. Після цього США, Великобританія, Німеччина та Франція надіслали генсекретарю ООН Гутеррішу листи із закликом розслідувати цю інформацію в рамках підготовки доповіді стосовно Ірану для Радбезу.

Росія всіляко намагається заблокувати розслідування постачання їй дронів Іраном, зокрема погрожуючи "переглянути" співпрацю з ООН. Однак їй, найімовірніше, не вдасться це зробити з огляду на наявні процедури. У Радбезі ООН підтримали розслідування.

Читайте також: Дрони для Москви: чому Іран підтримує Росію у війні проти України

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