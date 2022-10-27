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В Києві позбавляються об'єктів, пов'язаних із РФ і радянським минулим Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance
ПолітикаУкраїна

У Києві "дерусифікували" ще понад 40 вулиць

Олександр Куницький
1 год. тому

В українській столиці з'явилися, зокрема, вулиці фотокореспондента Макса Левіна, актора Павла Лі, генерала Сергія Кульчицького. Загалом у Києві перейменують 296 об'єктів, пов'язаних з РФ і радянським минулим.

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Київcька міська рада у четвер, 27 жовтня, перейменувала ще понад 40 вулиць, провулків і площ, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим. 

Зокрема, вулиця Карла Маркса стала вулицею німецького драматурга Йоганна Вольфґанґа Ґете, Краснодарська - ізраїльської державної діячки Ґолди Меїр, Пушкінська - одного з ініціаторів скликання Центральної ради Євгена Чикаленка, Маршала Тимошенка - дисидента Левка Лук'яненка, Некрасівська - поета Івана Драча.

Крім того, у столиці України з'явилися вулиці співака Кузьми Скрябіна, фотожурналіста Макса Левіна, якого російські військові вбили в березні на Київщині, Дениса Антіпова - військового, який загинув у травні на Харківщині, а також генерала Сергія Кульчицького - військового, який загинув у 2014 році в Слов'янську. Провулок Московський перейменували на провулок українського актора Павла Лі, який загинув під російським обстрілом у березні в Київській області.

Площа Героїв Бреста стала площею Чорнобаївською.

"Ми продовжуємо процес дерусифікації у столиці. І це важливий крок. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну. Ми повинні назавжди позбавитися символів і назв, пов'язаних із країною-агресором", - сказав мера Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що процес перейменування ще не завершений і продовжиться під час наступного засідання Київради.

Масштабна "дерусифікація" Києва

Нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів і площ української столиці обирали кияни в застосунку "Київ Цифровий". Електронне голосування щодо перейменування 296 об'єктів у Києві, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами, завершилося в червні. За зміну назв українці віддали 6,5 мільйона голосів. Більшість відповідей співпала з рекомендаціями експертів.

У вересні Київрада вже перейменувала близько 40 вулиць, провулків і площ столиці. Зокрема, й вулицю Московську в центрі міста - на вулицю князів Острозьких. Наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків. Тоді в українській столиці з'явилися вулиця Героїв полку "Азов" і площа Героїв УПА

26 квітня в центрі Києва демонтували радянський монумент робітників під Аркою дружби народів. Мер міста також подав до Київради проєкт рішення про перейменування Арки дружби народів у Арку свободи українського народу.

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Флешмоб за демонтаж пам’ятників росіянам у Києві

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Демонтаж радянський монумента робітників під Аркою дружби народів у Києві

У Києві "дерусифікували" ще понад 40 вулиць

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