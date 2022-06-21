 У Києві дерусифікують майже 300 об′єктів - КМДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2022

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Новини

У Києві дерусифікують майже 300 об'єктів - КМДА

За перейменування столичних об'єктів українці віддали 6,5 мільйона голосів під час онлайн голосування, повідомили в Київській міській адміністрації. Мета - прибрати з мапи Києва назви, пов'язані з РФ і її сателітами.

На тлі російської агресії збереження пов'язаних з Росією назв у Києві визнає недоречним як влада, так і населення

На тлі російської агресії збереження пов'язаних з Росією назв у Києві визнає недоречним як влада, так і населення

Київська міська державна адміністрація повідомила у вівторок, 21 червня, про завершення рейтингового електронного голосування щодо перейменувань міських об'єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами. Загалом отримали понад 6,5 мільйонів голосів, кажуть у КМДА.

Голосування тривало з 15 до 19 червня у міському застосунку "Київ Цифровий". "Взяти участь у голосуванні могли всі громадяни України. Для верифікації використовувався Bank ID", - повідомляє Telegram-канал КМДА.

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"До рейтингового електронного голосування щодо перейменувань міських об'єктів увійшли 296 об'єктів, які були відібрані експертною комісією", - повідомив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Результати голосування передали в Київську міськраду для подальшого розгляду експертної комісії. Згодом на основі експертних висновків депутатський корпус буде ухвалювати рішення щодо перейменувань міських об'єктів.

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Депутатка Київради Ксенія Семенова повідомила у Facebook, що згідно з результатами голосування щодо назв вулиць і провулків, більшість із них "співпадає з рекомендаціями експертів".

Зокрема, Пушкінська може бути перейменована на Чикаленка, Льва Толстого - на Українських Героїв, Московська - на Князів Острозьких, Смоленська - на Сім‘ї Бродських, Пітерська - на Лондонську, а Волгоградська - на Романа Ратушного.

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