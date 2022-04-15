 ″Дерусифікація″: Київ перейменовує п′ять станцій метро через онлайн-голосування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2022

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Новини

"Дерусифікація": Київ перейменовує п'ять станцій метро через онлайн-голосування

Також міська рада перейменувала сквер дружби між Києвом та Москвою у сквер Героїв Маріуполя.

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Київська міська рада перейменувала сквер дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя. Відповідне рішення депутати ухвалили в п'ятницю, 15 квітня, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні я подав проєкт рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя. І депутати підтримали таку ініціативу. Сквер розташований у Голосіївському районі міста, на вулиці Якубовського - на Теремках", - цитує його сайт Київради. За словами Кличка, сквер кілька років тому відремонтували, а пам’ятний знак так званій "дружбі", що стояв у ньому, демонтували минулого року.

Міський голова додав, що у Києві ще є десятки вулиць і об’єктів із назвами, пов'язаними з країною-агресором, які потрібно перейменувати. За його словами, нині обговорюються нові назви, які будуть носити ці вулиці, проспекти, станції метро та інші об’єкти. "На ці процедури ми виділили час до 9 травня. Опрацюємо пакетом і ухвалимо комплексне рішення на засіданні Київради", - наголосив Кличко.

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Перейменування станцій Київського метрополітену

Також змін у назвах зазнають п'ять станцій столичного метро: Мінська, Героїв Дніпра, Берестейська, Дружби народів і Площа Льва Толстого, повідомив у Facebook директор комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

При чому запропонувати свої назви можуть всі охочі, додав він. "Сьогодні ми розпочинаємо онлайн опитування, яке можна пройти до 15 травня і запропонувати свою назву. Після цього ми опрацюємо надані варіанти і проведемо постанційне голосування за остаточну назву", - написав Брагінський.

Рішення має підтримати Київрада. "Питання перейменування не є пріоритетним зараз. Зовсім ні. Київ оживає, однак війна не скінчилася. Тому ми відновлюємо інфраструктурну і транспорту роботу, зважаючи на безпекову ситуацію та всі можливі ризики. Водночас, як уже назвали цей процес - дерусифікація - це також робота, яку маємо зробити", - написав Брагінський.

На думку Кличка, перейменувати кілька станцій метро, які "мають недружні до України та українців назви", варто для нагадування про те, хто є справжніми друзями. "А не звеличували тих, хто посилає сюди орду і смерть українцям", - зазначив мер 13 квітня.

На його погляд, станцію "Мінська" було би доречно перейменувати на "Варшавська". "Якщо ми отримуємо погрози з Мінська, а з території Білорусі злітають літаки, які бомблять і випускають ракети по наших будинках, така назва станції є неприємним нагадуванням", - зазначив він, додавши, що Варшава - місто, яке активно допомагає Києву.

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