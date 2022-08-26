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Демонтований радянський монумент робітників під Аркою дружби народів.
26 квітня в центрі Києва демонтували радянський монумент робітників під Аркою дружби народів.Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Дерусифікація: У Києві перейменували майже 100 вулиць

Євгенія Наконечна
2 год. тому

В українській столиці з'явилися вулиця Героїв полку "Азов" і площа Героїв УПА. Нові топоніми обирали кияни електронним голосуванням. Загалом у Києві мають перейменувати 300 об'єктів, пов'язаних з РФ і радянським минулим.

https://www.dw.com/uk/derusifikacia-u-kievi-perejmenuvali-majze-100-vulic/a-62935309

Київcька міська рада перейменувала 25 серпня 95 вулиць, провулків і площ, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим. 

Зокрема, вулиця Генерала Жмаченка стала вулицею Князя Романа Мстиславича, вулиця Маршала Малиновського - вулицею Героїв полку "Азов", площа Тульська - площею Героїв УПА, вулиця Бударіна - вулицею Українського відродження, вулиця Карла Маркса - вулицею Гуцульською, вулиця Пітерська - вулицею Лондонською, вулиця Мічуріна - вулицею Морських піхотинців, а вулиця Ростовська - вулицею Луцькою.

"Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії", - прокоментував рішення мер Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що процес перейменування ще не завершений і продовжиться під час наступного засідання Київради.

Нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів і площ української столиці обирали кияни. Електронне голосування щодо перейменування 300 об'єктів у Києві, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами, завершилося в червні. За зміну назв українці віддали 6,5 мільйона голосів. Більшість відповідей співпала з рекомендаціями експертів.

"Дерусифікація" Києва триває

26 квітня в центрі Києва демонтували радянський монумент робітників під Аркою дружби народів. Мер міста також подав до Київської міської ради проєкт рішення про перейменування Арки дружби народів у Арку свободи українського народу.

У липні відбулося ще одне онлайн-голосування - щодо долі радянського герба на щиті монумента "Батьківщина-мати". Це найвища скульптура в Європі, розташована в Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Найбільшу кількість голосів (85 відсотків) набрав варіант "замінити на тризуб - державний герб України".

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ТОП-10 топонімів для перейменування

На початку серпня експертна рада міністерства культури та інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила список десяти найбільш поширених "російських" міських топонімів, які рекомендує до перейменування в першу чергу: Юрій Гагарін (космонавт), Олександр Пушкін (поет), Іван Мічурін (біолог), Валерій Чкалов (льотчик), Максим Горький (письменник), Михайло Лермонтов (поет), Олександр Суворов (військовий командувач), Володимир Маяковський (поет), Олександр Матросов (військовий), Володимир Комаров (льотчик-космонавт).

"Деколонізація" у Львові

Львів планує перейменувати 53 вулиці. Перші вісім уже мають нові назви. Зокрема, вулиці Дагестанську та Чуваську, розміщені біля аеропорту, перейменували в Гостомельську та Чорнобаївську. Також у місті з'явилася вулиця Херсонська - "в підтримку того, що Херсон був, є і буде завжди українським", як зазначив заступник мера Львова Андрій Москаленко.

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Мовний омбудсмен про дерусифікацію й мову як зброю

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