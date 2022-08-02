В Україні визначили ТОП-10 міських топонімів для дерусифікації

Експертна рада міністерства культури та інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила список десяти найбільш поширених "російських" міських топонімів, які рекомендуються до перейменування у першу чергу, повідомили у вівторок, 2 серпня, в мінкультури.

ТОП-10 найчастіше вживаних урбанонімів (назв вулиць, площ, проспектів тощо), пов'язаних із росіянами, чиї життя та діяльність не мають суттєвого стосунку до України, за оцінкою експертів:

Юрій Гагарін (космонавт)

Олександр Пушкін (поет)

Іван Мічурін (біолог)

Валерій Чкалов (льотчик)

Максим Горький (письменник)

Михайло Лермонтов (поет)

Олександр Суворов (військовий командувач)

Володимир Маяковський (поет)

Олександр Матросов (військовий)

Володимир Комаров (льотчик-космонавт)

У міністерстві вважають, що в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну слід якнайшвидше усувати з культурного простору та суспільно-політичного дискурсу, те що десятиріччями насаджувалося Росією. "Слід враховувати, що ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого "руского міра", - наголосив міністр культури Олександр Ткаченко.

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Дерусифкація триває

26 квітня в центрі Києва демонтували радянський монумент робітників під Аркою дружби народів. Мер міста Віталій Кличко також подав до Київської міської ради проєкт рішення про перейменування Арки дружби народів у Арку свободи українського народу.

В червні завершилося електронне голосування щодо перейменування 300 об'єктів у Києві, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами. За зміну назв українці віддали 6,5 мільйона голосів. Більшість відповідей співпала з рекомендаціями експертів.

У липні відбулося ще одне онлайн-голосування щодо долі радянського герба на щиті монумента "Батьківщина-мати" - найвищої скульптури в Європі, розташованої в Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Найбільшу кількість голосів (85 відсотків) набрав варіант "замінити на тризуб - державний герб України".

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