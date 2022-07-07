 У ″Дії″ запустили голосування щодо герба СРСР на ″Батьківщині-матері″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2022

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Новини

У "Дії" запустили голосування щодо герба СРСР на "Батьківщині-матері"

На тлі активізації декомунізації та дерусифікації в уряді України постало питання, що робити з зображення серпа та молота на щиті монумента "Батьківщина-мати". Українцям запропонували висловити думку в застосунку "Дія".

Батьківщина-мати в Києві

"Батьківщина-мати" в Києві

У додатку "Дія" в четвер, 7 липня, запустили нове опитування щодо долі радянського герба на щиті монумента "Батьківщина-мати" - найвищої скульптури в Європі, розташованої в Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Голосування ініціювало міністерство культури та інформаційної політики на тлі активізації процесу декомунізації та дерусифікації після початку повномасштабної війни РФ, пояснив у відеозверненні очільник міністерства Олександр Ткаченко.

"Технічний процес звільнення "Батьківщини-матері" від радянських пережитків - процес досить непростий через питання безпеки. Важливо це зробити так, щоб через зміну навантаження монумент не пошкодився. Для цього мають бути залучені спеціалісти - інженери та архітектори. А поки вони займаються своєю справою, пропоную вам обрати, як саме ви бачите зміни до монумента", - каже Ткаченко.

Серед запропонованих варіантів відповідей:

  • залишити все, як є,
  • зняти радянський герб і залишити щит чистим,
  • замінити на тризуб - державний герб України.

Опитування триватиме з 7 до 21 липня. Взяти в ньому участь можуть всі повнолітні українці. Результати голосування стануть відомі після завершення голосування.

Нагадаємо, що наприкінці травня міністерство внутрішніх справ запитувало в "Дії" думку українців щодо права громадян на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю. В голосуванні взяли участь понад 1,7 мільйона громадян. Майже 80 відсотків висловилися "за". Зокрема, майже 59 відсотків підтримали вільне носіння пістолетів у громадських місцях, а близько 20 відсотків проголосували за право на зберігання зброї вдома й використання в тирах і на стрільбищах.

Голосування за дерусифікацію Києва

З 15 по 19 червня в додатку "Київ Цифровий" українці мали змогу висловитись щодо перейменування міських об'єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами. За перейменування столичних об'єктів українці віддали 6,5 мільйона голосів.

За результатами опитування, у Києві дерусифікують майже 300 об'єктів. Результати голосування передали в Київську міську раду для подальшого розгляду експертної комісії. На основі експертних висновків депутатський корпус буде ухвалювати рішення щодо перейменувань міських об'єктів. 

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