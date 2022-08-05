У Львові з'явилась вулиця Чорнобаївська, буде вулиця Вакарчука

Львів планує перейменувати 53 вулиці. Перші вісім уже мають нові назви. Про це повідомив перший заступник мера, очільник робочої групи з перейменування Андрій Москаленко на брифінгу в п'ятницю, 5 серпня.

"Ми проаналізували близько ста різних звернень, які надійшли до нас, і на сесії міської ради визначили, що 53 вулиці в списку будуть "деколонізовані". Ми вже прийняли рішення щодо перших восьми", - сказав він.

Так, вулицю Некрасова перейменували в честь львівського громадського діяча та поета Юрія Руфа (загинув, захищаючи Україну, в квітні 2022 року. - Ред.). "Вулиця Брюллова, де у Львові розміщується Музей терору, який свого часу засновувала Ірина Калинець, перейменована в її честь", - розповів заступник мера. Вулиці Дагестанську та Чуваську, розміщені біля аеропорту, перейменували в Гостомельську та Чорнобаївську. Також у місті з'явилася вулиця Херсонська"в підтримку того, що Херсон був, є і буде завжди українським", зазначив Москаленко.

"Є й дуже багато обговорюваних назв вулиць, наприклад Білозіра (Ігор Білозір, композитор і виконавець. - Ред.) і Вакарчука. Моя позиція - і така, і така вулиця мають бути у Львові, бо це два величних українці, які дуже багато чого зробили для нашої держави", - зазначив голова комісії. Він не уточнив, про якого саме Вакарчука йдеться, однак раніше була ініціатива назвати вулицю на честь Івана Вакарчука - колишнього міністра освіти і науки України, ексректора Львівського університету, батька лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Фінальне рішення щодо перейменування наступних 30 вулиць очікується наступного тижня.

ТОП-10 міських топонімів для "дерусифікації"

2 серпня експертна рада міністерства культури та інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила список десяти найбільш поширених "російських" міських топонімів, які рекомендуються до перейменування у першу чергу.

ТОП-10 найчастіше вживаних урбанонімів (назв вулиць, площ, проспектів тощо), пов'язаних із росіянами, чиї життя та діяльність не мають суттєвого стосунку до України, за оцінкою експертів: Юрій Гагарін (космонавт), Олександр Пушкін (поет), Іван Мічурін (біолог), Валерій Чкалов (льотчик), Максим Горький (письменник), Михайло Лермонтов (поет), Олександр Суворов (військовий командувач), Володимир Маяковський (поет), Олександр Матросов (військовий), Володимир Комаров (льотчик-космонавт).

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