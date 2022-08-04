 Гоголя та Булгакова планують залишити в українській шкільній програмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2022

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Новини

Гоголя та Булгакова планують залишити в українській шкільній програмі

У шкільній програмі зарубіжної літератури в Україні хочуть лишити вивчення твору Анатолія Кузнецова "Бабин Яр" і "12 стільців" Ільфа та Петрова.

Українські школярі, архівне фото

Українські школярі (ілюстративне фото)

Міністерство освіти і науки України планує залишити в шкільній програмі зарубіжної літератури російських письменників, життя і творчість яких були тісно пов'язані з Україною. Зокрема, йдеться про Миколу Гоголя, Михайла Булгакова, Ільфа і Петрова. Про це повідомив начальник головного управління міністерства з питань загальної середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко в ефірі національного телемарафону в четвер, 4 серпня. 

"Прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною, якщо вони народилися чи довгий час жили в Україні, або відображали в своїх творах українську тематику, будуть залишатися в навчальних програмах", - сказав він.

Чиновник навів кілька прикладів: "Микола Гоголь, який дуже багато зробив для української культури, або Володимир Короленко. Так само вивчатиметься твір Булгакова "Собаче серце". В програмі залишиться вивчення твору Анатолія Кузнецова "Бабин Яр", бо це знаковий документальний текст про трагедію на території України, і такий твір як "12 стільців" Ільфа і Петрова".

Говорячи про заміну вилученим творам російських письменників у програмі, Кононенко сказав, що слово "замість" тут не підходить, адже багато творів вивчаються на вибір, але якщо говорити зовсім про нове, то буде вивчатися австрійський письменник Йозеф Рот. "Коли ми започаткували вивчення зарубіжної літератури, то курс складався із дуже великої російської кількості літератури - і класичної, і радянської. Поступово за роки незалежності України відсоткове відношення творів російської літератури зменшувалося за рахунок включення в програму англійської, французької, іспанської, американської, східної літератур. Так само і зараз", - пояснив він і додав, що дуже великої кількості нових творів у програму включати не будуть - "кістяк залишається такий, як є". 

За його словами, міністерство підготувало проєкт наказу про затвердження змін до навчальних програм. "Очікуємо, що найближчим часом його буде підписано і з першого вересня нового навчального року діти вже вчитимуться за новими програмами".

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Зміна шкільних програм в Україні

Зміни в шкільних навчальних програмах першим проанонсував заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко ще 7 червня. За його словами, планується вилучити з курсу зарубіжної літератури роман російського письменника Льва Толстого "Війна і мир".

16 червня робоча група міносвіти ухвалила рішення рекомендувати вилучення зі шкільної програми більше 40 творів російських і радянських авторів. Зокрема, Толстого, Пушкіна, Крилова, Чехова, Лермонтова, Булгакова, Тургенєва, Буніна, Некрасова, Блока, Достоєвського, Грибоєдова тощо. Їх запропонували замінити іншими зарубіжними письменниками.

Крім того, за словами Вітренка, зміняться не тільки програми зарубіжної літератури, а й з історії України та всесвітньої історії.

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