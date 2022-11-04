"Укрпошта" погасила марку "Кримський міст" на "мосту Кличка"

У продаж надійшла поштова марка за мотивами пошкодження Керченського мосту внаслідок вибуху. Церемонія її погашення відбулась у "символічній локації".

Компанія "Укрпошта" у п'ятницю, 4 листопада погасила нову поштову марку "Кримський міст на біс!" у "символічній локації" - на велопішохідному мосту над Володимирським узвозом у Києві, який в народі називають "мостом Кличка" (мера української столиці Віталія Кличка. - Ред.).

"Тому самому, який у жовтні став ціллю ворога й зазнав ракетної атаки, але залишився неушкодженим", - пояснили в компанії.

Для ескізу марки художник Юрій Шаповал використав сцену зі стрічки "Титанік". "Точно так само, як ширився міф про непотоплюваність пароплава, так і Росія вибудувала міф про те, що Кримський міст - символ вічного зв'язку українського Криму з Росією", - пояснювали в "Укрпошті".

Крім основного сюжету, марка містить кілька інших деталей: недопалок у руках героїні, як натяк на те, що "останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях"; ударний дрон Bayraktar, який "випадково" пролітав над мостом"; знищений російський танк; автівку окупантів, яка летить у прірву й губить награбоване.

Марку випустили тиражем 2,1 мільйона або 300 тисяч маркових аркушів, з яких 80 тисяч розкупили за передзамовленням. Одна людина зможе купити до 10 аркушів. Номінальна вартість - 18 гривень.

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Часткове руйнування Кримського мосту внаслідок вибуху

8 жовтня на ділянці автодорожнього полотна Керченського мосту стався потужний вибух, який завдав значної шкоди частині мосту, а на розташованій поруч залізничній гілці мосту сталася масштабна пожежа.

Окупаційна влада Криму спочатку заявила, що дорожнє полотно на мосту пошкодили "українські вандали". Згодом Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ спільно з російським Слідчим комітетом (СК) заявили, що руйнування відбулося внаслідок підриву вантажного автомобіля. Вибух нібито організували Головне управління розвідки міністерства оборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.

У ФСБ представили версію, за якою вибуховий пристрій начебто закамуфлювали в рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 тонни, на початку серпня відправили з порту Одеси до болгарського Русе, далі - в Грузію, а потім - у Вірменію, до чого нібито причетні громадяни України, Грузії та Вірменії. В українській розвідці діяльність ФСБ і СК назвали "нісенітницею".

Російський уряд доручив відновити Керченський міст не пізніше 1 липня 2023 року.

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