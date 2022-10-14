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Очевидці пожежі на Кримському мосту 8 жовтня
Очевидці пожежі на Кримському мосту 8 жовтняФото: Roman Dmitriyev/AFP/Getty Images
ЕкономікаРосійська Федерація

Москва хоче відбудувати Кримський міст до липня 2023 року

Аліна Коломієць
2 год. тому

Пошкодження на Кримському мосту після вибуху 8 жовтня уряд РФ розпорядився усунути до середини літа наступного року. Вартість робіт при цьому не вказується.

https://www.dw.com/uk/u-moskvi-spodivautsa-vidbuduvati-krimskij-mist-do-lipna-nastupnogo-roku/a-63441012

Російський уряд доручив відновити Керченський (Кримський) міст не пізніше 1 липня 2023 року. Відповідне розпорядження від 13 жовтня опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Документ передбачає, що роботи з відновлення пошкодженої ділянки мостового переходу виконуватиме компанія "Нижньоангарськтрансбуд". У розпорядженні йдеться, що ця компанія буде єдиним підрядником. При цьому вартість робіт не вказується.

Кримський "суд" арештував підозрюваних у справі пошкодження мосту - росЗМІ

Тим часом підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя в анексованому Криму заарештував "п’ятьох фігурантів кримінальної справи про вибух на Кримському мосту", повідомляють російські пропагандистські інформагенції "Інтерфакс" і ТАСС.

Адвокати двох фігурантів підтвердили "Інтерфаксу" арешт, але відмовилися коментувати подробиці справи. "Інтерфакс" з посиланням на джерело пише, що йдеться зокрема про Артема Азатьяна, Георгія Азатьяна, Романа Соломка, Володимира Злобу та Артура Терчаняна. Вони будуть під арештом до 8 грудня.

Вибух на Кримському мосту і російський пошук "причетних"

8 жовтня на ділянці автодорожнього полотна Керченського мосту стався потужний вибух, що завдав значної шкоди частині мосту, також на розташованій поруч залізничній гілці кримського мосту сталася потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито був підрив вантажного автомобіля.

Згодом ФСБ Росії спільно зі Слідчим комітетом РФ заявили, що вибух нібито організували Головне управління розвідки міноборони (ГУР МО) України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.

У ФСБ представили версію, за якою вибуховий пристрій начебто закамуфлювали у рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 тонни і на початку серпня відправили з порту Одеси до болгарського Русе.

Далі вантаж відправили в Грузію, а потім в Вірменію, до чого, за даними ФСБ, нібито причетні громадяни України, Грузії та громадянин Вірменії.

У Головному управлінні розвідки міноборони України назвали діяльність Слідчого комітету РФ та ФСБ "нісенітницею".

Читайте також: Пошкодження Керченського мосту: як реагують в Україні та Росії

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