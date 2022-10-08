Керченський міст пошкоджено: що відомо

Вранці 8 жовтня загорілась одна з ділянок Кримського мосту, що з'єднує анексований півострів з РФ. В РФ стверджують, що на мосту стався підрив автомобіля.

На Кримському мосту через Керченську протоку, який з'єднує окупований Крим з Росією, вранці у суботу, 8 жовтня, сталася пожежа.

Окупаційна влада Криму пояснює пожежу спалахом цистерни з паливом. За її даними, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. "Відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - повідомляє російське державне агентство ТАСС із посиланням пресслужбу Кримської залізниці.

У РФ стверджують, що міст спалахнув через підрив автомобіля Фото: Alyona Popova/TASS/dpa/picture alliance

Рух мостом зупинили

За офіційними даними, автомобільна частина мосту "просіла", залізнична - пошкоджена. У Національному антитерористичному комітеті РФ вже заявили, що на мосту стався "підрив вантажного автомобіля", внаслідок чого сталося "часткове руйнування двох автомобільних прольотів". Арка над судноплавною частиною мосту не пошкоджено, додали у російському відомстві.

Слідчий комітет (СК) РФ порушив кримінальну справу за фактом "підриву вантажного автомобіля" на Кримському мосту. За попередньою інформацією російського відомства, вранці в суботу "на автомобільній частині Кримського мосту з боку Таманського півострова стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу, що прямував у напрямку Кримського півострова". "В результаті частково обрушилися два автомобільні прольоти", - йдеться у повідомленні, яке цитує "Інтерфакс".

"Спікер парламенту" Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали", пише "РИА Новости". Він запевнив, що пошкодження "швидко відновлять".

Тим часом мережею шириться численна кількість фото та відео, на яких видно, що автодорожній міст на одному з прольотів мосту провалився.

Автомобільний рух Кримським мостом "припинено", транспортні компанії повідомляють про затримки потягів, що прямують до Криму з Москви та Санкт-Петербурга. Окупаційна влада Криму вже заявила, що у якості альтернативи вже 8 жовтня запустять поромну переправу.

Заборони на удари України по Криму немає

19-кілометровий транспортний перехід через Керченську протоку почали зводити в лютому 2016 року та офіційно витратили на нього 227,92 мільярда рублів. Перехід складається з двох паралельних мостів: автомобільного та залізничного. Відкриття автомобільного мосту відбулося 15 травня 2018 року, залізничного - 23 грудня 2019 року.

16 серпня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений, бо цей об'єкт споруджений незаконно і є "основними воротами для постачання російської армії в Крим". Подоляк також не виключив, що у "найближчі два-три місяці" в Криму можуть статися нові вибухи, подібні до тих, що були на військових аеродромах у Новофедорівці та Гвардійському чи на складах боєприпасів у Джанкойському районі раніше в серпні.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголошував, що обмежень щодо ураження російських військових об'єктів західною зброєю на окупованих українських територіях немає.