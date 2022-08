В Офісі президента вважають Кримський міст законною військовою ціллю

Україна розглядає Кримський міст, який сполучає анексований півострів із материковою частиною Росії, як законну військову ціль. Це випливає зі слів радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю британському виданню The Guardian, оприлюдненому 16 серпня.

"Це незаконне будівництво і основні ворота для постачання російської армії в Крим. Такі об'єкти мають бути знищені", - сказав він.

Подоляк переконаний, що Росія не вестиме серйозні переговори, поки не зазнає поразки на полі бою, хоча деякі європейські країни, за його спостереженнями, перебувають в ілюзії, що Кремль може прагнути переговорів добровільно. "Росіяни починають слухати тільки тоді, коли гігантська військова битка б'є по голові росіян", - зазначив він.

Радник керівника Офісу президента не виключив, що у "найближчі два-три місяці" в Криму можуть статися нові вибухи.

Вибухи в Криму

9 серпня в районі військового аеродрому в Новофедорівці пролунали вибухи. Там базується 43-й винищувальний авіаполк російських повітряних сил із літаками Су-24 та Су-30, який завдавав ракетно-бомбових ударів по материковій Україні.

Міністерство оборони РФ та окупаційна "влада" Криму заперечили зовнішній вогневий вплив, стверджуючи, що причиною стала детонація боєприпасів, а авіаційна техніка не постраждала. Збройні сили України (ЗСУ), спираючись на супутникові знімки американської компанії Planet Labs, заявили, що внаслідок вибухів у Криму РФ втратила понад дев'ять літаків.

16 серпня в Криму пролунали нові вибухи - на військовому аеродромі РФ в селищі Гвардійське та в Джанкойському районі. Після цього окупаційна "влада" змінила маршрут потягів до півострова з материкової Росії та евакуювала близько двох тисяч людей з п'ятикілометрової зони біля складу.

За даними військової розвідки Великобританії, в Джанкої, який є "ключовим автомобільним і залізничним вузлом для забезпечення російських операцій на півдні України", вибухнув склад боєприпасів і, ймовірно, були пошкоджені сусідня залізниця та електропідстанція.

Україна офіційно не визнає ударів, але коментує цю тему суперечливо. Тим часом американські видання The New York Times і The Washington Post із посиланням на джерела пишуть, що за атаками стоять ЗСУ, здійснюючи їх зі зброї українського виробництва.

Американський Інститут вивчення війни зауважує, що Кремлю не вигідно звинувачувати Україну в ракетних ударах по Криму, адже це знову продемонструвало би неефективність протиповітряної оборони, як під час потоплення крейсера "Москва".

