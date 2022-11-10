G20: Путін відправить Лаврова на Балі, може виступить онлайн

Замість президента РФ на саміт лідерів Великої двадцятки в Індонезію 15-16 листопада поїде міністр закордонних справ Сергій Лавров. Утім, Путін може виступити у відеоформаті.

Президент Росії Володимир Путін не поїде на саміт лідерів Великої двадцятки (G20), який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Про це в четвер, 10 листопада, повідомили як у індонезійському уряді, так і в посольстві РФ у Джакарті.

"Уряд Індонезії поважає рішення російського уряду, яке сам президент Путін раніше пояснив президентові Джоко Відодо в дуже дружній телефонній розмові", - цитує Associated Press керівника відділу підтримки заходів G20.

У посольстві РФ в Індонезії агентству AFP повідомили, що російську делегацію на саміті очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров. "Програма президента Путіна ще опрацьовується, він може взяти участь віртуально", - сказали в посольстві.

Зеленський візьме участь в саміті

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь в саміті G20, на який його запросили попри те, що Україна не є членом Великої двадцятки. Найімовірніше, він долучиться до зустрічі віртуально.

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін також підтвердили особисту участь в саміті.

Індонезія, яка прийматиме лідерів, опиралась тиску західних держав, які наполягали на тому, щоби не запрошувати Путіна через розв'язану ним війну проти України. Керівництво країни заявляло, що не має повноважень робити це без консенсусу між членами групи. Президент Індонезії казав, що Росію будуть раді бачити на саміті, хоча той і буде затьмарений "дуже тривожним" зростанням міжнародної напруженості. "G20 не має бути політичним форумом. Це має бути форум з питань економіки та розвитку", - наголошував Відодо.

За даними ЗМІ, саміт на Балі, найімовірніше, не завершиться спільною декларацією лідерів через розбіжності щодо того, хто винен у глобальних кризах. Міністерство закордонних справ Індонезії заявило, що "переговори щодо підсумкового документа все ще тривають".