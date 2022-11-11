Зеленський про звільнення Херсона: Україна повертає своє

261-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 11 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 11 листопада (час київський).

++19.59++

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України почали заходити до деокупованого Херсона, і в місті вже перебувають українські спецпідрозділи. "Станом на зараз наші оборонці - на підступах до міста, залишається ще зовсім трохи, ми починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті", - сказав Зеленський під час вечірнього відеозвернення у п'ятницю.

Він також зауважив, що щасливий від того, що херсонці під час окупації, попри знущання з боку російських військових, берегли українські прапори і вірили в Україну. "Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується - і Україна завжди повертає своє", - сказав Зеленський. За його словами, навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні. "Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення", - пообіцяв президент.

Зеленський також зазначив, що після того, як сили оборони вийдуть на визначені рубежі, в Херсоні почнуться стабілізаційні заходи, насамперед розмінування території та об'єктів. Він також закликав російських окупантів, які лишилися на деокупованій території, не ховатися і здаватися у полон.

++19.30++

Президент США Джо Байден вважає, що війна Росії проти України дала новий поштовх до відмови від викопного палива та заміни їх відновлюваними джерелами. Про це він заявив у п'ятницю під час Міжнародної кліматичної конференції ООН в Шарм-ель-Шейху (COP27). "Війна Росії лише посилює необхідність позбавити світ залежності від викопного палива", - цитує Байдена AFP. Він також підкреслив, що "життя цілої планети" перебуває під загрозою через кліматичну кризу, тому глава Білого дому запевнив, що США мають намір скоротити викиди вуглецю на 50-52 відсотки до 2030 року у порівнянні з показниками 2005 року.

++19.02++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що за час повномасштабної війни російськими окупантами уражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання. "Сьогоднішня ніч знову показала, що ми все ще перебуваємо під постійною загрозою російських терористичних атак. Загалом за час повномасштабної війни вражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання. У більшості випадків це котельні", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю. За його словами, найбільше пошкоджень у Харківській, Київській, Донецькій областях. "Терористи також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. Швидкими темпами все намагаємося відновити. Робота триває 24/7", - заявив прем'єр. Шмигаль також повідомив, що за останні п'ять тижнів обстріляно десятки підстанцій "Укренерго", понад 10 об'єктів генерації.

++18.50++

"Укрпошта" анонсувала випуск поштової марки "Херсон - це Україна!". "Основним елементом марки є скибка кавуна, на якій зображено сюжети, що супроводжували тимчасову окупацію міста: мирні мітинги, будівлі у вогні, тортури. Насіння має вигляд ракет, якими російські загарбники безжально обстрілюють Херсонщину. На аркуші видніється мапа із позначенням звільненого Збройними силами України Херсона, міста-героя. На художньому конверті й листівці проілюстровано протести мешканців", - повідомили у компанії.

Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом

++18.27++

Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на полі бою із канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). "На постійному зв'язку з канцлером Олафом Шольцом. Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про нові російські удари по цивільних", - написав Зеленський у Twitter у п'ятницю. За його словами, під час розмови він подякував Шольцу за вагомий внесок Німеччини у захист українського неба та кордонів. "Підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні саміту G20", - підсумував глава держави.

Натомість речник уряду ФРН повідомив, що Шольц та Зеленський обговорили, зокрема, "конкретні заходи для зміцнення енергетичної інфраструктури України". Канцлер ФРН пообіцяв Україні подальшу підтримку, особливо у сферах енергетичної інфраструктури та протиповітряної оборони, додав речник, повідомляє Reuters.

++18.20++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступили за якнайшвидше припинення вогню в Україні, переговори і досягнення миру, заявив агентству MTI прессекретар угорського лідера Берталан Хавасі. Зустріч Ердогана й Орбана відбулася на полях саміту Організації тюркських держав, що проходить у Самарканді.

++18.00++

На півночі України триває будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. "Зараз на півдні наші люди зустрічають наших військових, а на півночі кипить інша робота - тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан із колючим дротом - це інженерні загородження, які будують на Волині", - написав він у Telegram. Таким чином, зазначив Тимошенко, вже облаштовано близько 3 кілометри кордону, роботи тривають. "Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях. Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують із територією Росії", - зазначив Тимошенко, опублікувавши фотографії робіт на кордоні з Білоруссю у Волинській області.

Посолка ФРН привітала звільнення Херсона

++17.40++

Звільнення Херсона - ще одна найочікуваніша перемога Збройних сил України, заявила посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen). "Ще одна найочікуваніша Перемога Збройних сил України - звільнення Херсона! Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам'ять полеглим!" - написала Фельдгузен у Twitter в п'ятницю.

++17.20++

Навіть після відступу військ РФ з Херсона прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков продовжує стверджувати, що Херсонська область України залишається "суб'єктом Російської Федерації". Пєскова на брифінгу запитали, чи можлива зміна статусу Херсонської області через відступ військ РФ. "Це суб'єкт Російської Федерації, цей статус законодавчо визначено та закріплено. Тут немає і не може бути жодних змін", - сказав прессекретар Путіна, цитує "Інтерфакс". Також він заявив, що ситуація на Херсонщині "не є принизливою для глави держави".

++17.08++

Міноборони РФ у п'ятницю повідомило про "виведення" понад 30 тисяч військовослужбовців на лівий берег Дніпра на півдні України, повідомляє "Інтерфакс". Також російські військові повідомляють, що вивезли з собою техніку, яка придатна до ремонту.

++17.00++

На звільненій території Бериславського району Херсонської області правоохоронці виявили останки тіл цивільних, які загинули під час окупації, повідомляє Офіс генерального прокурора. "Прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини військових РФ щодо цивільного населення на деокупованих територіях Херсонської області. Під час чергового огляду місцевості в селищі міського типу Бериславського району в льоху правоохоронці виявили останки тіл людей", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в Telegram у п'ятницю. За попередніми даними, останки тіл належать трьом місцевим жителям, які загинули під час окупації населеного пункту.

++16.54++

ЄС збирає свої власні незалежні докази можливих постачань Іраном балістичних ракет РФ. Про це у п'ятницю у Брюсселі журналістам на умовах анонімності повідомив високопоставлений європейський дипломат. "Нам відомі повідомлення про передачу балістичних ракет від Ірану Росії для використання в агресії проти України. Якщо це станеться, то насамперед це буде порушенням відповідної Резолюції Ради Безпеки ООН. По-друге, ми працюємо над тим, щоб отримати наші незалежні підтвердження тому, що це правда, що це відбувається. Але ми глибоко стурбовані, тому що це буде ще одним кроком Ірану щодо його допомоги Росії", - цитує дипломата "Інтерфакс-Україна". За словами дипломата, якщо інформація щодо постачання ракет підтвердиться, то ЄС запроваджуватиме санкції проти Тегерана.

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++16.45++

Служба безпеки України ліквідувала ворожу ботоферму, яка щодня створювала понад 500 акаунтів для поширення кремлівської пропаганди. "Кіберфахівці Служби безпеки заблокували потужну ботоферму, яка працювала на користь спецслужб країни-агресора. В результаті слідчо-оперативних дій у Києві та Вінницькій області викрито п'ятьох її організаторів, які проводили інформаційні диверсії проти нашої держави", - йдеться у повідомленні СБУ у Telegram в п'ятницю. За інформацією української спецслужби, спеціалізоване обладнання ворожого "осередку" давало змогу щодня реєструвати понад 500 анонімних акаунтів у різних соцмережах, зокрема заборонених в Україні, ці фейкові акаунти використовувалися для поширення кремлівської пропаганди в інтернеті. У СБУ зазначають, що зловмисники масово поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті, а також виправдовували збройну агресію Росії.

++16.35++

З морів портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" у рамках "зернового коридору" в п'ятницю вийшли чотири судна зі 120 тисячами тонн агропродукції. Згідно з повідомленням міністерства інфраструктури України, у портах Великої Одеси під обробкою перебувають 25 суден - на них завантажується 741 тисяча тонн української агропродукції.

Херсон практично під контролем ЗСУ

++16.13++

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив на брифінгу, що Херсон "практично під контролем ЗСУ, залишилася зачистка". Він підтвердив, що війська РФ перед відходом підірвали Херсонську ТЕЦ, розподільчу станцію обленерго, телевежу. За словами Хланя, у місті відсутній зв'язок, лише подекуди з'являється слабкий мобільний інтернет. Він також додав, що на період зачистки Херсона його жителям краще залишатися вдома.

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++16.00++

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас прокоментував фото із центральної площі Свободи в Херсоні, де вивісили прапор України та ЄС. "З Україною повертається і Європа. Херсон просто зараз", - написав Маасікас у Twitter в п'ятницю.

++15.50++

У соціальних мережах у п'ятницю поширюють відеоматеріали, що свідчать про входження українських військовослужбовців до Херсона. Також з'являються відео жителів Херсона, які зустрічають українських військових.

++15.40++

Херсон повертається під контроль української армії, повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України. "Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений", - зазначено в повідомленні ГУР МО у Telegram. У розвідці також закликали російських військовослужбовців не намагатися втекти з міста в цивільному одязі й здаватися в полон. "У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує вам збереження життя та безпеку. Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних сил, які перебувають у полоні в Російській Федерації", - наголосили в ГУР.

++15.15++

Учасники чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача в п'ятницю визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях Херсонської області, повідомляє пресслужба президента України. Зокрема, було заслухано доповіді головнокомандувача Збройних сил і командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій. "Окрему увагу члени Ставки приділили подіям на південному напрямку фронту. Учасники засідання визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях", - зазначено в повідомленні. Крім того, члени Ставки обговорили ефективність захисту енергетичної інфраструктури від ворожих атак та відновлення об'єктів, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

++15:02++

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) починає з Україною обговорення подальших дій для боротьби з економічними наслідками війни. Робота місії проходитиме онлайн і триватиме до 17 листопада.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з українською владою щодо подальших кроків у відповідь на запит влади щодо моніторингової програми з залученням Ради виконавчих директорів МВФ. Діалог опиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні, Австрія", - йдеться в заяві МВФ. Українська влада прагне отримати нове кредитування в розмірі близько 20 мільярдів доларів, повідомляє агенція Reuters.

++14:50++

Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула 45 військових

Відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого Україна повернула 45 військових Збройних сил України.

Також вдалося повернути тіла двох загиблих солдатів. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

++14:38++

Ініційована президентом України Володимиром Зеленським фандрейзингова платформа United24 розпочала збір коштів "на перший у світі український флот морських дронів". "Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу", - зазначив Зеленський.

У свою чергу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що кожну п'яту ракету Росія запускає по Україні з кораблів. "Тому збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів. Подібні безпілотники вже показали себе в бухті Севастополя, вразивши флагман російського флоту "Адмірал Макаров", - написав він.

Один апарат коштує 10 мільйонів гривень. "Це унікальна і засекречена українська розробка. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною. А також наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для наших ворогів", - розповів Федоров.

++14:10++

Російські ЗМІ поширюють фото та відео, як в анексованому Сімферополі відспівали колаборанта Кирила Стремоусова, який займав посаду так званого "заступника голови" окупаційної адміністрації Херсонщини та нібито загинув в автомобільній аварії 9 листопада. Труна була відкритою, але обличчя загиблого прикрите вуаллю.

++13:37++

ЗМІ: ЗСУ заходять в Херсон

Міністерство оборони РФ заявило, що перекидання підрозділів російських військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області завершилося сьогодні вранці, а на правому березі не залишилося їхніх озброєння та техніки.

Тим часом херсонське видання "Мост", засноване Катериною Гандзюк, повідомляє, що "за наявною інформацією, українські військові вже знаходяться на території Херсона". У мережі з'явилось відповідне фото з мікрорайону "Шуменський". Також у соціальних мережах ширяться фотографії місцевих жителів, які виходять на вулиці зустрічати Збройні сили України.

Офіційного підтвердження інформації немає. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який повідомляє про здобутки ЗСУ переважно за допомогою емодзі написав у Telegram "11.11.12" і додав прапор України. Тим часом його заступник Кирило Тимошенко написав, що "голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич уже готовий до більшого об’єму роботи".

++13:13++

Кількість жертв удару РФ по п'ятиповерхівці в Миколаєві зросла до семи

Кількість жертв нічного удару РФ з зенітно-ракетних комплексів С-300 по п'ятиповерхівці в Миколаєві зросла до семи, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++12:58++

У Житомирі демонтували пам'ятник Пушкіну

У Житомирі демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Відео демонтажу оприлюднила міська рада. Напередодні мер міста Сергій Сухомлин пропонував або віддати його до краєзнавчого музею, оскільки пам'ятник був виготовлений місцевим скульптором, або запропонувати Росії "обміняти на полонених".

9 листопада погруддя Пушкіна демонтували в Харкові.

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++12:28++

США зберуть "формат Рамштайн" онлайн наступного тижня

Наступного тижня США проведуть віртуальну зустріч Контактної групи з питань оборони України, відому під назвою "формат Рамштайн". Міністри оборони майже 50 країн обговорять зусилля з надання Україні засобів для захисту від російських атак, повідомили в Пентагоні.

Востаннє міністри зустрічалися особисто 12 жовтня в Брюсселі. Це була шоста зустріч у "форматі Рамштайн".

++11:58++

Путін не виступатиме на саміті G20 навіть онлайн

Президент Росії Володимир Путін не виступатиме навіть онлайн на саміті лідерів Великої двадцятки, який відбудеться 15-16 листопада в Індонезії. Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков.

Фото: Mikhail Metzel/Sputnik/dpa/picture alliance

Рішення не їхати на саміт він пояснив графіком Путіна та необхідністю залишатися в Росії. Рішення не виступати онлайн або не записати відеозвернення в Кремлі не пояснили.

Замість Путіна на саміт поїде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Онлайн до нього долучиться президент України Володимир Зеленський, якого запросили попри те, що Україна не є членом G20. Особисту участь в саміті підтвердили, зокрема, президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін. На полях саміту вони також проведуть двосторонню зустріч. Крім того, Сі зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

++11:30++

Антонівський міст зруйнований - ЗМІ

Антонівський міст через Дніпро, який з'єднує Херсон і лівий берег, обвалився: кілька прольотів упали в воду, повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова та фото місцевих жителів.

Російські пропагандисти поширюють відео руйнувань, кажучи, що міст підірвали військові РФ, відступаючи з міста на лівобережжя Херсонщини. Українські посадовці цю інформацію поки не коментували.

++11:16++

Внаслідок обстрілів території України російськими військами 10 листопада загинули шестеро цивільних на Миколаївщині та двоє на Донеччині, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. 15 людей зазнали поранень у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

++10:51++

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) не вважають, що зима сприятиме сповільненню або припиненню бойових дій в Україні. У їхньому щоденному звіті йдеться, що до холодної погоди доведеться адаптувати деяку військову техніку, а сповільнити просування може не зима, а нестача обладнання чи боєприпасів через логістичні труднощі. На думку експертів, зимова погода може завдати непропорційно великої шкоди погано оснащеним російським військам, натомість добре забезпечені українські військові навряд зупинять свій контрнаступ через настання морозів, і навпаки зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості для легшого пересування, ніж у брудні осінні місяці. "Якщо бойові дії і припиняться цієї зими, то це буде пов'язано з логістичними проблемами і завершенням кількох кампаній з обох сторін", - вважають аналітики.

У звіті зазначається, що Україна утримує ініціативу та перебуває в процесі забезпечення "великої перемоги в Херсоні", а припинення вогню забезпечить Росії паузу, якої вона потребує для відновлення сил. Припинення вогню взимку, на думку аналітиків, буде лише на користь російським військам, які скористаються цією можливістю, щоб зміцнити свою оборону.

В ISW також зазначають, що успіхи Збройних сил України на Херсонщині, ймовірно, не будуть останніми. Поки в РФ 120 тисяч призовників зайняті підготовкою до відправки на фронт навесні, українські сили прагнуть звільнити якомога більше окупованої території до прибуття російського підкріплення, пояснюють аналітики.

++10:24++

Зеленський стурбований заявами республіканців щодо України

Президент України Володимир Зеленський стурбований "неоднозначними посланнями" членів Республіканської партії США щодо підтримки Києва. "Для нас це дуже тривожний сигнал", - сказав він в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

Фото: Ukrainian President'S Office/APA Images/ZUMA/picture alliance

Втомлюватися від підтримки України зарано, вважає Зеленський. "Ми відчуємо і побачимо, коли Росія справді захоче миру. Але ви знаєте, що не можна бажати миру лише на словах", - зауважив він.

Попри попередні заяви про неможливість переговорів з Росією після анексії чотирьох українських регіонів, Зеленський сказав, що не виключає такого варіанту розвитку подій. "Крім ультиматумів, я нічого не чув від нинішнього президента РФ. Але я не закрив двері. Я сказав, що ми будемо готові говорити з Росією, але з іншою Росією. З тією, яка дійсно готова до миру. З тією, яка готова визнати, що вони є окупантами", - пояснив президент. Зокрема, він наголосив, що Росія має повернути всі захоплені території. "Поки що я не чув таких заяв від РФ - ні від Путіна, ні від будь-кого іншого", - додав Зеленський.

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++09:56++

Кількість жертв удару по п'ятиповерхівці в Миколаєві збільшилась

Кількість загиблих унаслідок нічного удару РФ по п'ятиповерхівці в Миколаєві збільшилась до п'яти, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його даними, будинок російська армія обстріляла з зенітно-реактивної системи С-300.

++09:39++

ЗМІ: Південна Корея продасть США артилерійські снаряди для України

Південна Корея уклала конфіденційну угоду зі США про продаж Вашингтону 100 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм для передачі Збройним силам України, заявило американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Цього арсеналу нібито вистачить щонайменше на кілька тижнів оборони від російських військ.

Робота артилерії на Донеччині (ілюстративне фото) Фото: Bulent Kilic/AFP/Getty Images

У статті зазначається, що проведення угоди через США дозволяє Південній Кореї дотримуватися букви свого публічного зобов'язання не надавати Україні летальну військову підтримку, одночасно допомагаючи Вашингтону, який є головним союзником Сеула в стримуванні Північної Кореї.

Міністерство оборони Південної Кореї підтвердило, що її компанії ведуть зі Сполученими Штатами переговори про експорт боєприпасів із метою "ліквідувати в США брак снарядів калібру 155 мм". Водночас там зазначили, що переговори ведуться з умовою, що США будуть "кінцевим користувачем" боєприпасів. У позиції Південної Кореї не постачати летальну зброю Україні нічого не змінилося, наголосили в міністерстві.

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++09:11++

По всій Україні сьогодні діятимуть планові відключення електроенергії

Сьогодні по всій Україні діятимуть планові відключення електроенергії. Найбільший обсяг обмежень буде у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. У них, а також у Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях режим відключень діятиме з п'ятої ранку до 23 вечора. В усіх інших областях - з 15 до 20 години. Графіки щодо відключень на конкретних вулицях оприлюднюють місцеві оператори системи розподілу (обленерго).

Аварійні обмеження споживання в п'ятницю не передбачались, повідомили в національній компанії "Укренерго". Водночас у компанії Yasno попередили, що через нові атаки РФ на енергетичні об'єкти України у Києві сьогодні будуть застосовуватись екстрені відключення у значних обсягах.

++08:38++

США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою

Міністерство торгівлі США оголосило, що більше не вважає РФ країною з ринковою економікою, зокрема, через "велике" втручанням російської держави в неї.

США визнали РФ країною з ринковою економікою в 2002 році Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Визначення статусу ринкової економіки базується на оцінці таких критеріїв як конвертованість валюти, державний контроль над засобами виробництва та клімат для іноземних інвестицій. США вважають, що "значний відкат у цих сферах" у Росії відбувся особливо після вторгнення в Україну".

Статус країни з ринковою економікою був важливий для російських експортерів, оскільки протягом 20 років ускладнював застосування до них антидемпінгових заходів, зокрема мит. Рішення про його скасування дає Сполученим Штатам можливості застосувати «всю силу американського антидемпінгового законодавства», зазначили в міністерстві.

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РФ ударила по п'ятиповерхівці в Миколаєві: є загиблі

Вночі Росія завдала ракетного удару по житловому кварталу Миколаєва. Одна з ракет влучила у п'ятиповерхівку. Зруйновано від п'ятого до першого поверхів. Відомо про двох загиблих і двох поранених. Рятувальники продовжують пошуки.

Президент України Володимир Зеленський назвав це "цинічною відповіддю держави-терориста на наші успіхи на фронті". "Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців", - написав він у соціальних мережах.

++07:54++

Збройні сили України звільнили 9 листопада від окупантів 12 населених пунктів Херсонської області, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. Під контроль українських сил перейшли Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступ на цьому напрямку триває.

Як кажуть в генштабі, російські військові під час відступу грабують населені пункти, намагаються максимально пошкодити лінії електропередач та інші елементи транспортної й критичної інфраструктури Херсонщини.

Крім того, за даними генштабу, росіяни продовжують примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на окупованих ними територіях області. "У селищі Зеленівка противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення", - йдеться у зведенні.

++07:45++

Російська армія завдала одного ракетного і 17 авіаційних ударів та обстріляла територію України з реактивних систем залпового вогню майже 100 разів 9 листопада. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

ЗСУ за добу відбили атаки військ РФ у районах чотирьох населених пунктів Луганщини та 10 Донеччини. Українські військові також знищили російський гелікоптер Ка-52, вразили п'ять засобів протиповітряної оборони РФ і три позиції зенітних ракетних комплексів.

++07:20++

Росія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури Вінничини

Вночі Росія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури Вінницької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов. За попередньою інформацією, жертв немає.